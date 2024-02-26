Desde maio, o Ibovespa vem batendo recordes. E parece que mais um está chegando. Nesta quinta-feira (28), o principal índice da Bolsa de Valores brasileira até ultrapassou os 142.000 pontos durante o dia, mas perdeu um pouco do fôlego e terminou o pregão com alta de 1,32%, aos 141.049 pontos, apenas 215 pontos abaixo do pico histórico. O otimismo no mercado de ações ganhou mais força nesta semana com a consolidação das expectativas de que o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) vai começar a cortar juros em setembro. A taxa básica dos Estados Unidos está no patamar de 4,25%-4,5% ao ano desde dezembro de 2024. Já foi reduzida do intervalo de 5,25%- 5,5% ao ano a que havia chegado entre meados de 2023 e 2024, mas segue no nível mais elevado desde 2007, motivando duras críticas do presidente Donald Trump, que vem ensaiando uma intervenção na autoridade monetária. Nomeado por Trump, o diretor do Fed Christopher Waller voltou a defender, nesta quinta, a redução dos custos dos empréstimos. Disse que vai votar por uma redução na taxa de juros na reunião da autoridade monetária em setembro — e mais cortes em um período de três a seis meses para evitar que o mercado de trabalho piore. Em sua avaliação, o ponto neutro da taxa está de 1,25 ponto a 1,5 ponto percentual abaixo do nível atual. Waller e sua colega na diretoria do Fed Michelle Bowman, também indicada por Trump, foram os únicos a votar contra a decisão do comitê de política monetária do Fed de manter os juros inalterados em 30 de julho. Ambos são apontados como possíveis sucessores do presidente do BC americano, Jerome Powell, que tem sido muito pressionado por Trump. Os juros mais baixos nos EUA tornam os ativos do país menos interessantes para os investidores internacionais, que começam a buscar destinos com retornos mais atrativos, como os países emergentes. As ações negociadas na Bolsa brasileira podem se beneficiar bastante dessa migração. Nesta sexta (29), as expectativas sobre os próximos passos do Fed serão calibradas novamente com a divulgação dos dados de julho do índice PCE (gastos com consumo pessoal), o indicador de preços que o banco central dos EUA utiliza para deliberar sobre os juros. Pode ser o empurrão que falta para o Ibovespa atingir uma nova pontuação máxima.