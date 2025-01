No ano passado, o volume de BDRs — os recibos de ações listadas no exterior negociados na Bolsa de Valores de São Paulo — bateu recorde. O volume movimentado foi de R$ 146 bilhões em 2024, uma alta de 54% em relação a 2023, quando o total foi de R$ 95 bilhões, segundo dados da B3. Por que isso aconteceu? Um dos motivos é a alta dos juros no Brasil. O ano de 2024 começou com uma Selic de 11,75% e terminou com ela a 12,25%. Isso prejudica a Bolsa de Valores local, uma vez que aumenta a dívida das empresas, dificulta o crescimento das companhias e limita o poder de compra dos consumidores. "Por isso tivemos grandes empresas da Bolsa com quedas de 50% e até 70% nas ações em 2024", diz Artur Horta, analista de investimentos da GTF Capital. Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3), por exemplo, teve queda de 50,09%. Magazine Luiza (MGLU3) caiu 69,72%. Das 86 ações que compõem o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, 71 ficaram no vermelho no ano passado. Essa falta de rentabilidade levou o investidor para o exterior. Esse recorde de investimentos em BDR ajudou no fluxo de investimentos saindo do Brasil em 2024, segundo Lucas Sigu Souza, sócio fundador da Ciano Investimentos. O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 18,014 bilhões no acumulado de 2024, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Foi a maior saída líquida de dólares do País desde 2020, com saldo negativo em US$ 27,923 bilhões. "Isso acabou fazendo o dólar subir", diz o especialista. Uma das formas mais simples de investir em ações listadas fora do Brasil é o BDR, ou Brazilian Depositary Receipts, na sigla em inglês. O processo de investir em BDR é o mesmo de comprar uma ação brasileira: basta estar cadastrado em uma corretora de valores. Outra razão para a busca por BDRs ter disparado foi a segurança que esse investimento oferece. "O mercado americano, por exemplo, é mais consistente, mais seguro e menos suscetível à política, como o brasileiro", diz Horta. Apostar em certas teses de investimento também só é possível por meio de ações estrangeiras. É o caso da Inteligência Artificial. Uma vez que não existem empresas brasileiras nesse setor, a saída para quem quer apostar no desenvolvimento dessas companhias é investir em BDR. Quais foram os BDRs mais comprados pelos brasileiros? Nvidia (NVDC34): R$ 92,6 milhões/dia Banco Inter (INBR32): R$ 86,3 milhões/dia Tesla (TSLA34): R$ 60,3 milhões/dia XP (XPBR31): R$ 57,9 milhões/dia Mercado Livre (MELI34): R$ 42 milhões/dia



Fonte: B3, em volume médio diário negociado Dentre os BDRs mais negociados por brasileiros, Inter e XP chamam atenção por serem empresas nacionais. "Os investidores locais estão mais familiarizados com seus modelos de negócios, produtos e serviços, o que gera maior confiança e interesse em investir nesses BDRs. E, no caso de empresas brasileiras listadas fora do país, como Inter e XP, os investidores veem uma oportunidade de diversificar seus investimentos mantendo-se em território conhecido, mesmo fora do país", diz Jeff Patzlaff, planejador financeiro (CFP - Certified Financial Planner) e especialista em investimentos. Porém, essas ações de empresas nacionais tiveram perdas. Nvidia foi a que mais rendeu, com alta de 257,50% no ano. Tesla rendeu 109,25% e Mercado Livre 38,80%. Mas Banco Inter perdeu 4,86% e XP 40,22%, conforme a Economatica. Quais foram os BDRs que mais renderam em 2024? Nvidia ( NVDC34): +257,50% Meta (M1TA34): +113,51% Tesla (TSLA34): +109,25% Amazon (AMZO34): +86,24% Alphabet (GOGL34): +78,05%



Fonte: Economática Ainda vale investir em BDRs em 2025? A alta do dólar pode prejudicar o investimento. "Com a moeda americana em torno dos R$ 6, o impacto da conversão pode tornar o investimento mais caro, pois o investidor estará comprando ações de empresas estrangeiras em reais, com o preço do dólar afetando diretamente o valor do investimento", explica Andressa Bergamo, especialista em mercado de capitais e fundadora da AVG Capital. Porém, isso não quer dizer que o investimento não é bom. Ter algum BDR na carteira, além de outros investimentos, é uma boa maneira de diversificação. Algumas empresas também costumam ter desempenhos excepcionais. São as chamadas "Sete Magníficas", ou "Magnificent 7", em inglês. São as ações da Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (dona do Google), Meta (ex- Facebook), Nvidia e Tesla.