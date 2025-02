O ouro vem batendo sucessivamente seus preços máximos históricos na última semana. Com uma alta de 27% no ano passado, o metal continua a gerar lucratividade em 2025. Só em janeiro, por exemplo, o investimento teve ganhos de 6,89%, com o onça-troy (a medida padrão do mercado internacional, que vale 31,10 gramas) passando de US$ 2.641 para US$ 2.823, segundo a Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Em fevereiro, o ouro já passou de US$ 2.918, com alta de 3,36% nos 12 primeiros dias do mês.

O que está acontecendo?

As guerras da Ucrânia e Rússia e os conflitos no Oriente Médio fizeram o ouro se valorizar em 2024. Mas a alta de 2025 tem um motivo a mais: a busca por segurança diante da instabilidade provocada pelas medidas iniciais do governo do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Bancos centrais do mundo todo estão comprando ouro em busca desse porto seguro

Mauriciano Cavalcante, economista da Ourominas, empresa de compra e venda de ouro

A maioria dos bancos centrais, especialmente o da China, estão ampliando suas reservas de ouro. As autoridades monetárias fazem isso, segundo Robson Casagrande, especialista em investimentos e sócio da GT Capital, como estratégias de diversificação e em busca de segurança. José Cassiolato, sócio da RGW Investimentos, concorda. "É uma maneira de ficar menos exposto a retaliações econômicas", diz ele.

Quanto o ouro já subiu?

Variação em dólares, por onça-troy:

2020 - 25,1%

2021 - 2%

2022 - 0,3%

2023 - 13,4%

2024 - 27%

2025* - 16,4%

Fontes: Comex/Nymex e agências internacionais

Os rendimentos do ouro ficaram acima do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo este ano. O Ibovespa teve alta do começo de 2024 até 12 de fevereiro de 3,41%. O CDI, que baliza os ganhos da renda fixa, variou no mesmo período 1,41%, e a poupança, 1,29%.

E vai continuar subindo?

O banco americano Goldman Sachs divulgou recentemente que espera que o preço alcance US$ 3 mil (R$ 18.350) por onça até o segundo trimestre de 2026. "No curto prazo, é esperada que essa tendência de alta se mantenha por conta das inseguranças no cenário geopolítico, que não parecem chegar ao fim tão cedo", diz Cavalcante.

Vale a pena investir?

Os especialistas dizem que ainda vale a pena ter parte dos investimentos no metal. "Para aqueles que buscam proteção e diversificação, penso que o ouro continua a ser um ativo interessante, especialmente em tempos de incerteza", diz Casagrande.

Como investir em ouro?

Pessoas físicas podem investir em ouro, com aportes iniciais que variam de R$ 500 a R$ 1 mil. O jeito mais simples e popular é o fundo Trend Ouro (GOLD11) um ETF (Exchange Traded Fund), que vários bancos disponibilizam em seus aplicativos. É necessário pagar Imposto de Renda sobre os ganhos, de 15% sobre o retorno.

Também é possível comprar ouro diretamente em uma DTVM, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A Ourinvest, por exemplo, faz essa operação para pessoas físicas com mais três casas no Brasil. Você pode investir pelo aplicativo da empresa e escolher sacar em reais ou em ouro. Investimentos até R$ 33 mil são isentos de IR.

E a joalheria?

Quando se compra uma joia, paga o preço do ouro no mercado, mas também compra o valor artístico ou de "design" da peça. Por isso, quem paga, por exemplo, R$ 3 mil num anel, na hora de vender, vai ter que aceitar até metade do valor.Como investimento, pode não ser uma boa.

Mas pode vender as peças. Há bancos como a Caixa Econômica Federal e casas como a Ourinvest que aceitam joias para compra. A CEF faz um empréstimo, o penhor. Mas nesse caso, você também só recebe o valor do peso em ouro do artigo.