Os últimos meses do ano geralmente são dedicados aos lançamentos (e estudos) de relatórios com tendências para a temporada seguinte. São dezenas de reports sobre consumo, tecnologia e marketing compartilhados por veículos de imprensa, grupos de WhatsApp e apresentados em agências de publicidade, plataformas de mídia e empresas. Para otimizar o tempo de quem pesquisa os temas, o publicitário Gustavo Teixeira, dono do perfil @livemktinsights e diretor de marketing da NSC Comunicação, afiliada da Globo em Santa Catarina, criou um aplicativo que reúne muitos desses relatórios: o 'Reports 2025'. Neste ano, o app já foi alimentado com 48 relatórios, de empresas como Accenture, Euromonitor, WGSN, Kantar e Ipsos - o Marketing Insights 2025, projeto editorial da GoAd Media com patrocínio do UOL, também está lá. Uma das novidades deste ano é a integração com o ChatGPT, que resume os relatórios e fala sobre as tendências incluídas nos reports. A reportagem testou o bot e perguntou qual a principal tendência de marketing para 2025: a ferramenta afirmou que será a utilização da inteligência artificial generativa para personalizar e otimizar a experiência do consumidor em grande escala, e que essa tecnologia ajudará as marcas a "criarem conteúdo, engajarem com o público" e definirem "estratégias de marketing centradas no cliente". A ferramenta ainda destacou outras tendências relacionadas à inteligência artificial generativa: Automação e personalização: A integração da IA generativa nos fluxos de trabalho de marketing permite a criação de conteúdo altamente segmentado e relevante em uma velocidade 'sem precedentes'. Isso é crucial para oferecer experiências personalizadas que atendam às expectativas crescentes dos consumidores por interações significativas (Publicis Sapient 2025). Marketing baseado em dados: O uso de IA para análise preditiva e criação de insights baseados em dados está permitindo que marcas antecipem tendências, ajustem campanhas em tempo real e alinhem suas estratégias de forma mais eficaz (Qualtrics 2025). Experiências imersivas: As marcas estão investindo em tecnologias como realidade aumentada e avatares para criar campanhas mais personalizadas. Essas experiências não apenas atraem, mas também fidelizam consumidores ao oferecer uma interação emocionalmente ressonante (Adobe Creative Trends 2025). Foco no consumidor da geração Z: Estratégias que valorizam os interesses e os valores da geração Z, como sustentabilidade e autenticidade, estão moldando campanhas para gerar lealdade e engajamento mais profundos (Accenture Life Trends 2025). Social listening e experimentação criativa: As equipes de marketing estão explorando novas formas de conteúdo que priorizam entretenimento e experimentação, muitas vezes quebrando regras tradicionais para se destacar nas redes sociais (Hootsuite Social Media Trends 2025).