Nada de personalidades ou influenciadores virtuais: o Hotéis.com apostou em um 'sino falante' para marcar seu rebranding, lançado globalmente nesta semana. A plataforma, fundada em 1991, nos Estados Unidos, resolveu investir na mascote, chamada 'Bellboy', para alcançar públicos mais jovens - segundo a companhia, o novo garoto-propaganda da marca é 'confiante, carismático e bem-informado'. Um dos objetivos é fortalecer a divulgação de promoções, ofertas personalizadas e do programa de fidelidade da empresa, segundo Salim Arkuch, vice-presidente para América Latina e Caribe do Expedia Group, dona da marca. O UOL Mídia e Marketing conversou com Salim sobre as expectativas da mudança. Confira: Qual o principal objetivo do rebranding da marca? A indústria tem mudado muito. Hoje temos viajantes mais experientes, conectados, e acreditamos que chegou a hora de fazer um relançamento da nossa marca, para reforçar nossa posição como líder global do setor. As pessoas têm menos tempo para planejar suas viagens e precisam fazer suas reservas com confiança. Avançamos em inteligência artificial e no machine learning, para que isso possa ser feito de uma forma muito mais personalizada. O mercado brasileiro, por exemplo, é muito exigente. Precisamos ter as novas plataformas de tecnologia, precisamos falar mais sobre o nosso programa de fidelidade. Ferramentas, benefícios e promoções fazem a diferença hoje na hora de se agendar um hotel? Como se diferenciar? Os viajantes, hoje, usam múltiplas plataformas, fazem muitas comparações. O nosso programa de fidelidade é o mais generoso e mais simples do mercado: a cada 10 noites, você ganha uma. Nenhum outro faz isso. O mercado doméstico é muito importante para a gente, mas o brasileiro tem viajado muito para fora - e temos um extenso inventário de hotéis nos Estados Unidos, por exemplo. Nossos membros conseguem ter entre 25% e 50% de desconto. Também temos a ferramenta de alertas de preço, que comunica aos viajantes quando é o melhor momento de comprar. As marcas têm apostado em garotos-propaganda que fogem do trivial, como o Bellboy. É mais fácil acertar a linguagem com o público do que trazer uma pessoa famosa? Nós procuramos um símbolo universal dos hotéis. Qualquer pessoa que vê uma campainha como essa lembra um hotel. Ele será nosso guia, confiante, carismático, experiente em viagens e que vai ajudar os consumidores a desbloquearem prêmios e benefícios. A ideia é que ele incorpore o espírito dos viajantes experientes, fornecendo inspiração, entretenimento e conselhos. Procuramos ter uma conexão emocional com os viajantes. Teremos uma extensa publicidade na TV e todos verão isso em breve.