As agências brasileiras já conquistaram 96 leões no Cannes Lions deste ano. Foram 4 Grand Prix (recorde brasileiro na história do prêmio), 17 Ouros, 33 Pratas e 42 Bronzes. Hoje ainda serão anunciados os vencedores em Titanium, Film, Glass e Sustainable Development Goals. 'Pedigree Caramelo', da AlmapBBDO, que já ganhou 3 troféus, concorre em Titanium; 8 produções brasileiras disputam em Film e 4 campanhas nacionais estão entre as finalistas em Glass. Independente dos resultados de hoje, essa é a melhor performance brasileira desde 2018, quando o país conquistou 101 troféus. O recorde é de 115 prêmios, alcançado em 2013. Brasil, homenageado do ano O Brasil foi país homenageado do ano: nesta edição, ganhou o recém-criado troféu 'Creative Country of the Year'. Os investimentos nacionais, apenas em inscrições, devem ter chegado próximo aos R$ 20 milhões. As agências mais premiadas, até agora, são DM9, com 23 leões, Africa, com 19 prêmios, e Gut, que levou 12 troféus até agora. A classificação final das agências depende de uma conta feita pela cor de cada troféu e número de campanhas finalistas, feita apenas somente após o último dia do festival. Entre as ações publicitárias, destaque para 'One Second Ads', criada pela agência Africa para a cerveja Budweiser, que faturou Grand Prix e Ouro em Audio & Radio, Pratas em Direct e Social & Creator e Bronzes em Media e Social & Creator. A campanha brasileira mais premiada, até o momento, foi 'Plastic Blood', criado pela DM9 para Oka Biotech. Foram 8 leões: 3 Ouros (Print, Brand Experience e Design), 3 Pratas (Design, Brand Experience e Industry Craft) e Bronzes (Outdoor e Direct). O projeto usou o microplástico extraído do sangue humano para desenvolver uma linha de produtos figurativos, como copos, canudos, sacolas e garrafas. Ambev, anunciante mais premiado Já o anunciante nacional que ficou com mais troféus foi a Ambev, com campanhas para Brahma, Budweiser, Skol e Corona, dividida pelas suas agências Africa, Gut e Grey. Foram 19 leões para o Brasil, sendo 1 Grand Prix em Audio & Radio, 5 de Ouro (Audio & Radio, PR, Media, Social & Creator e Brand Experience), 8 de Prata (2 em Audio & Radio, 2 em Direct, 2 em Social & Creator, 1 em Outdoor e 1 em Brand Experience) e 5 de Bronze (2 em Media, 2 em Social & Creator e 1 em Creative Commerce). Além disso, em uma campanha do energético Fusion, criada pela David Madrid, da Espanha, a Ambev São Paulo aparece como empresa adicional na ficha técnica do case. Mesmo assim, o troféu não conta para o Brasil. Recorde nos GPs Pela primeira vez na história do festival, o Brasil faturou 4 Grand Prix, o prêmio máximo dentro de cada categoria, em uma mesma edição: 'One Second Ads', criada pela agência Africa para a Budweiser, ganhou em Audio & Radio,

'Call of Discounts', criada pela agência Gut para o Mercado Livre, levou em Entertainment Lions for Gaming,

'Nigrum Corpus', feita pela Artplan para o Instituto de Educação Médica (Idomed), ganhou em Industry Craft,

'Efficient Way to Pay', criada pela agência DM9 para a Consul, venceu em Creative Data. E GPs com polêmicas Ainda há a possibilidade de um quinto Grand Prix para o país, em Media. Segundo a Droga5 São Paulo, a ação 'Dove Real Beauty Redefined for the AI Era', foi inscrita pela agência norte-americana MindShare de forma errada no evento e solicitou sua inclusão como vencedora. A organização do festival ainda não respondeu oficialmente sobre o pedido. Uma outra polêmica envolveu o GP de Creative Data, vencido com uma ação da DM9 para a Consul. Como apontado pela colunista Josette Goulart, o case inscrito no festival foi acusado de ter sido manipulado por ferramentas de inteligência artificial, o que pode ter influenciado na decisão dos jurados. A reportagem da CNN que consta no vídeo, por exemplo, nunca existiu como mostrada na inscrição para o festival. Questionada, a assessoria da Whirlpool, dona da marca, afirmou que 'a empresa não tem responsabilidade sobre o case apresentado em Cannes' - contudo, o anunciante precisa aprovar a inscrição da campanha para o prêmio. E perguntada sobre o tempo de duração, resultados da campanha e se ela se repetirá, no meio da semana, a agência disse que empresa não poderia abrir números da ação. O Cannes Lions tem problemas com campanhas consideradas 'fantasmas' (propagandas que não existem, criadas apenas para participarem de premiações) desde a década de 1970. Em 2009, a organização do evento chegou a divulgar uma política clara para o combate aos fantasmas, que incluía a necessidade de aprovação das inscrições pelos clientes, a exibição dos detalhes do anunciante, incluindo contato, nome e cargo de quem aprovou a peça e punições que envolviam até o banimento do festival.