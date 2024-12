Luiz Lara, presidente do Cenp - Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário Máquina da Foto/Divulgação Cenp lança 'pacto' de boas práticas por 'relações mais sustentáveis' Renato Pezzotti O Cenp, fórum de autorregulamentação do mercado publicitário, lançou esta semana um 'pacto' por melhores práticas e relações mais sustentáveis no ecossistema de propaganda nacional. O documento levou 18 meses para ser pronto e foi elaborado a partir de debates de profissionais que atuam em agências, anunciantes, veículos de comunicação e plataformas digitais. Chamado de 'Pacto Cenp', o guia aborda os principais temas da atividade publicitária, como a dinâmica das concorrências, planos de incentivo, transparência nos processos e a sustentabilidade financeira entre os atores do mercado. O lançamento acontece na semana seguinte a uma discussão que envolveu vários players do mercado sobre uma concorrência onde mais de 20 agências foram convidadas a participar. Para a entidade, o guia deverá 'estimular uma reflexão' - a ideia não é impor regras, mas oferecer um ponto de partida para que a indústria evolua de forma sustentável e ética. O texto foi produzido a partir da criação de dois grupos de trabalho, com focos específicos, mas com pontos de convergência e intersecção. Na prática, o guia já traz mais de 40 recomendações ao mercado - destacamos, aqui, algumas delas: as concorrências deverão ter prazos suficientes para as suas entregas e, de preferência, recomenda-se que não sejam realizadas nos meses próximos ao final de ano, especialmente em dezembro;

os anunciantes deverão sinalizar o número de agências que estarão nas fases inicial e final das concorrências;

as relações contratuais precisam ter clareza entre as partes quanto aos processos, custos de operação e fontes de receita;

os prazos de pagamento devem ser revistos: recomenda-se que tais desembolsos de fornecedores e parceiros sejam realizados logo após o término do serviço prestado, e

agências e anunciantes deverão ampliar as conversas sobre participações nos planos de incentivo existentes e que os planos de mídia sejam feitos à luz dos mais rigorosos critérios técnicos e pertinência às estratégias de marketing dos anunciantes, com transparência e atenção à eficiência econômica e equilíbrio contratual. Haverá uma campanha de publicidade para divulgar o pacto, criada pela agência AlmapBBDO. A ideia é ampliar o conhecimento das pessoas sobre as propostas, além de explicar o que é o Cenp para jovens que estão ingressando no mercado.