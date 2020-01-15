O UOL foi indicado como melhor Produtor de Conteúdo na 46ª edição do Prêmio Caboré, maior premiação da indústria de comunicação, marketing e mídia no Brasil. Esta é a oitava vez que o UOL figura entre os indicados na categoria — concorreu também em 1998, 2006, 2009, 2016, 2018, 2019 e 2022, ficando com a coruja (como é conhecido o troféu) em 2018. Neste ano, o UOL concorre com o Estadão e Prime Video. No ano passado, Bebeto Pirró, diretor de publicidade do UOL, foi um dos indicados na categoria Profissional de Veículo. Em 2023, Paulo Samia, CEO do UOL, esteve entre os finalistas na categoria Dirigente da Indústria da Comunicação. Em outubro, a newsletter UOL Mídia e Marketing publicará uma série de entrevistas com as empresas indicadas na categoria Anunciante do Ano. Os premiados são escolhidos pelos assinantes do jornal especializado Meio & Mensagem, em votação auditada pela PwC, de 27 de outubro a 28 de novembro. Os eleitos serão revelados no dia 3 de dezembro, durante festa pelo Dia Mundial da Propaganda, no Vibra São Paulo. Confira a lista dos indicados neste ano: Produtor de Conteúdo Estadão

Prime Vídeo

UOL Anunciante Betano

L'Oréal

Mercado Livre Agência de Comunicação AlmapBBDO

Artplan

Galeria Dirigente da Indústria da Comunicação Gabriela Onofre (Publicis Groupe)

Luiz Lara (Cenp)

Sergio Lopes (LiveMode) Profissional de Atendimento e Negócios Alessandra Visintainer (Gut)

Eduardo Megale (Talent)

Renato Fischer (VML) Profissional de Veículo Daniela Galego (Uber Ads)

Giselle Ghinsberg (Disney)

Gustavo Silva (Neooh) Serviço de Marketing Altermark

Black Influence

N.ideias Profissional de Marketing Beatriz Bottesi (Meta)

Cecilia Bottai Mondino (Heineken)

Nathalia Garcia (Bradesco) Produção 30e

Anonymous Content Brazil

MyMama Entertainment Plataforma de Comunicação Eletromidia

Pinterest

Samsung Ads Profissional de Inovação Alexandre Kavinski (WPP Media Services)

Ana Paula Passarelli (Brunch)

Camila Novaes (Visa) Profissional de Estratégia Ana Cortat (Droga5)

Ana Paula Kuroki (Africa)

Maria Claudia Conde (DPZ) Profissional de Criação Mauro Ramalho (Publicis Brasil)

Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy)

Rynaldo Gondim (Suno United Creators) Profissional de Mídia Aline Velha (Nubank)

Carlinha Gagliardi (Mediabrands)

Rafaela Alves (AlmapBBDO)