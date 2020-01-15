O UOL foi indicado como melhor Produtor de Conteúdo na 46ª edição do Prêmio Caboré, maior premiação da indústria de comunicação, marketing e mídia no Brasil.
Esta é a oitava vez que o UOL figura entre os indicados na categoria — concorreu também em 1998, 2006, 2009, 2016, 2018, 2019 e 2022, ficando com a coruja (como é conhecido o troféu) em 2018. Neste ano, o UOL concorre com o Estadão e Prime Video.
No ano passado, Bebeto Pirró, diretor de publicidade do UOL, foi um dos indicados na categoria Profissional de Veículo. Em 2023, Paulo Samia, CEO do UOL, esteve entre os finalistas na categoria Dirigente da Indústria da Comunicação.
Em outubro, a newsletter UOL Mídia e Marketing publicará uma série de entrevistas com as empresas indicadas na categoria Anunciante do Ano.
Os premiados são escolhidos pelos assinantes do jornal especializado Meio & Mensagem, em votação auditada pela PwC, de 27 de outubro a 28 de novembro. Os eleitos serão revelados no dia 3 de dezembro, durante festa pelo Dia Mundial da Propaganda, no Vibra São Paulo.
Confira a lista dos indicados neste ano:
Estadão
Prime Vídeo
UOL
Betano
L'Oréal
Mercado Livre
AlmapBBDO
Artplan
Galeria
- Dirigente da Indústria da Comunicação
Gabriela Onofre (Publicis Groupe)
Luiz Lara (Cenp)
Sergio Lopes (LiveMode)
- Profissional de Atendimento e Negócios
Alessandra Visintainer (Gut)
Eduardo Megale (Talent)
Renato Fischer (VML)
Daniela Galego (Uber Ads)
Giselle Ghinsberg (Disney)
Gustavo Silva (Neooh)
Altermark
Black Influence
N.ideias
- Profissional de Marketing
Beatriz Bottesi (Meta)
Cecilia Bottai Mondino (Heineken)
Nathalia Garcia (Bradesco)
30e
Anonymous Content Brazil
MyMama Entertainment
- Plataforma de Comunicação
Eletromidia
Pinterest
Samsung Ads
Alexandre Kavinski (WPP Media Services)
Ana Paula Passarelli (Brunch)
Camila Novaes (Visa)
- Profissional de Estratégia
Ana Cortat (Droga5)
Ana Paula Kuroki (Africa)
Maria Claudia Conde (DPZ)
Mauro Ramalho (Publicis Brasil)
Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy)
Rynaldo Gondim (Suno United Creators)
Aline Velha (Nubank)
Carlinha Gagliardi (Mediabrands)
Rafaela Alves (AlmapBBDO)