Mais de 50% de todo o investimento publicitário direcionado ao meio digital no país passa pelas redes sociais, segundo o Digital AdSpend 2025, estudo produzido pelo IAB Brasil. Enquanto isso, muitas marcas pretendem incrementar ainda mais esses valores. De acordo com o estudo ROI & Influência 2025, desenvolvida pela Youpix em parceria com a Nielsen, 57% dos anunciantes planeja aumentar seu investimento no canal em 2025. As estratégias passam pela amplificação da marca, tradução de mensagens e acesso a novas audiências. Mas como as marcas devem escolher em qual canal investir? Quem são os principais criadores de conteúdo e influenciadores de cada setor? O planejamento não deve ir além de números, muitas vezes inflados? E qual a credibilidade de cada creator? Pensando nisso, a consultoria Deck, em parceria com a empresa de pesquisa Nexus, lançou nessa semana o estudo 'Influência que Decide: O novo mapa da reputação empresarial', que apontou vozes de autoridade reputacional em 15 dos maiores setores econômicos do país. "O estudo nasce para transformar a influência em um pilar de reputação. Em um ambiente complexo, a escolha de parceiros não pode mais se basear em métricas de vaidade".

Pollyana Miranda, CEO da Deck A análise identifica e classifica criadores de opinião, executivos e especialistas com base em critérios como o 'score de autoridade (métrica de impacto no debate setorial), 'qualidade da audiência' (que minimiza bots e seguidores falsos) e 'qualidade reputacional' (que envolve uma análise de postura pública, consistência e riscos). A reportagem de UOL Mídia e Marketing teve acesso ao estudo completo. Dos quase 150 perfis selecionados para esta edição do levantamento, apenas 21 ficaram com o 'score de autoridade', considerado o principal índice do estudo, acima dos 9 mil pontos (em uma escala máxima de 10 mil). Confira: Franciny Ehlke: 9808 (Negócios da Moda e Beleza)

Mari Maria: 9562 (Negócios da Moda e Beleza)

Ronaldo Nazário: 9472 (Negócios do Esporte)

Casimiro Miguel: 9334 (Negócios do Esporte)

Fred: 9277 (Negócios do Entretenimento)

Ana Beatriz Barbosa: 9261 (Seguros, Previdência e Saúde)

Lázaro Ramos: 9252 (Negócios do Entretenimento)

Alessandro Rosa Vieira (Falcão): 9242 (Negócios do Esporte)

Primos Agro: 9239 Setor Agro (Pecuária e Agricultura)

Bianca Andrade: 9234 (Negócios da Moda e Beleza)

Hugo Gloss: 9229 (Perfis Noticiosos)

Ricardo Amorim: 9199 (Gestão Empresarial e RH)

Gabriel Bortoleto: 9196 (Indústria Automotiva)

CNN Brasil: 9131 (Perfis Noticiosos)

José Ferreira Neto: 9119 (Negócios do Esporte)

Geraldo Rufino: 9110 (Gestão Empresarial e RH)

ESPN Brasil: 9080 (Perfis Noticiosos)

Flávio Augusto: 9068 (Finanças)

Bruno Perini: 9062 (Finanças)

Razões para Acreditar: 9051 (Perfis Noticiosos)

Drauzio Varella: 9049 (Seguros, Previdência e Saúde) Na editoria de Mídia e Marketing, você encontra, com exclusividade, os 3 primeiros colocados em cada um dos 15 setores analisados.