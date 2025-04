Nos últimos anos, a Fila realizou parcerias com marcas como Arezzo, New Era e até mesmo com o Burger King. Agora, a empresa pretende diminuir o número de collabs e investir em parcerias estratégicas, que buscam potencializar seus lançamentos e alcançar novos públicos. No mês passado, por exemplo, a marca lançou sua mais nova coleção com a modelo Hailey Bieber. Por aqui, a novidade é o acordo com a influenciadora Manuela Cit, criadora de conteúdo do universo running. Manu será a embaixadora do Speedzone 2025, modelo carro-chefe da marca para os amantes da corrida de rua. O lançamento faz parte do 'Fila For Running', movimento da marca que pretende estimular a 'corrida como arte'. Para entender os próximos passos da marca, UOL Mídia e Marketing conversou com Patrícia Calixto, diretora de marca da Fila. Confira: Como pensar em uma parceria com um influenciador para que ela fique diferente das outras? Nos últimos anos, por uma decisão estratégica, temos feito menos collabs. Não podemos fazer um lançamento, ver o consumidor se animar, comprar, e perceber que ele é distante da marca. Até por isso, estamos escolhendo a dedo quais são as colaborações que vamos trazer. Temos crescido muito dentro do universo feminino. A parceria com a Hailey faz sentido porque ela é nossa embaixadora global. Agora, por aqui, esse acordo com a Manu transcende o conceito de collab. É uma mulher que gosta de corrida, que tangibiliza o dia a dia. E como divulgar as novas tecnologias para os consumidores? Hoje, focamos nas tendências de consumo e no meu DNA. Temos uma marca centenária, de DNA italiano, que sempre trouxe muita inovação, tecnologia e performance para o Brasil. Focamos na durabilidade, na qualidade, na entrega, no conforto e na performance. Vejo que muitas marcas se perdem quando não fazem isso. A marca Fila sempre remeteu ao tênis como esporte. Ainda é um pilar estratégico da marca, ainda mais com o sucesso do brasileiro João Fonseca nos torneios pelo mundo? Sim, sempre. A Fila lembra tênis. É onde a gente construiu um legado, onde conseguimos traduzir nossa imagem de marca. O João Fonseca, por exemplo, começou conosco. Muitos talentos começam com a Fila e ver um desses despontando é maravilhoso. Hoje, além disso, também temos uma parceria com o Rio Open (torneio profissional de tênis que acontece no começo de cada ano). Você falou de tendência de consumo: o 'athleisure', estilo que mistura peças esportivas com roupas do dia a dia, veio para ficar no mundo pós-pandemia? É moderno usar tênis de corrida até para reunião de trabalho? Nem é mais tendência. Já é um estilo de vida. O ser humano passou a se preocupar mais com a saúde. Ele se conecta com a marca por causa do esporte. Isso já acontece de forma natural. Já faz parte do dia a dia do consumidor e vai fazer parte pelos próximos anos. No Rio Open, por exemplo, eu conecto um lifestyle e a performance através do DNA da marca. Estilo e performance andando junto. É uma estratégia importante. Vocês realizarão mais uma edição da maratona proprietária em agosto, além de outros eventos diretos para o consumidor. Essa proximidade faz diferença? Nada substitui a experiência, a conexão com o consumidor. Realizamos o Running Pizza, por exemplo, em dezembro do ano passado. São nesses lugares que a gente consegue realmente passar o que que é a marca, como é nosso produto. O consumidor precisa testar, ver a tecnologia. Precisamos deste tipo de canal que nos conecte com o consumidor. A maratona, por exemplo, vem batendo recorde atrás de recorde de inscrições, de tamanho de prova, de parcerias e patrocínios. O desembolso do consumidor em um tênis é relativamente alto. Como fazer com que ele escolha sua marca, que ele troque outra marca pela Fila? Hoje temos esse consumidor multicanal. Precisamos ter constância, ter a mesma estratégia de maneira integrada para todos os canais. Ter todo o time integrado, de atendimento, de clientes, com preços tabelados, com organização de informação, independente do canal. Passar a mesma informação é cada vez mais forte e mais consistente. Aviso aos navegantes: a newsletter Mídia e Marketing não circula na semana que vem. Voltaremos à programação normal no dia 18 de abril.