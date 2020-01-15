Os investimentos em publicidade no Brasil chegaram a R$ 11,93 bilhões no 1º semestre deste ano, segundo o estudo Cenp-Meios, produzido pelo Cenp (Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário). Os números cresceram 12,5% em relação ao mesmo período de 2024. Os desembolsos em internet continuam à frente, em números absolutos, do que os realizados em TV aberta — veja, abaixo, a tabela completa. Os dados são do levantamento realizado com 327 agências brasileiras que reportaram sua movimentação ao Cenp. O sistema conta com verificação independente da KPMG. Confira como ficou dividido o investimento publicitário no 1º semestre de 2025: Internet: R$ 4,80 bilhão (40,2% do total)

R$ 33,0 milhões (0,3% do total) Total: R$ 11,9 bilhões Entidade terá novo comando em 2026 O Cenp, aliás, terá novo comando a partir de 2026: depois de dois mandatos seguidos, Luiz Lara deixará a presidência da entidade em março de 2026. Melissa Vogel, ex-presidente da Kantar e do IAB Brasil, assumirá seu posto e será a primeira mulher a presidir o conselho — seu nome ainda deverá ser submetido ao Conselho Superior da entidade. Insights do Brand Disruption 2025 Os números foram divulgados nesta semana, a mesma do AdTech & Branding 2025, um dos maiores eventos de publicidade digital do país, realizado pelo IAB Brasil. A entidade aproveitou o evento, que aconteceu em São Paulo, para divulgar a edição deste ano do Brand Disruption, estudo que reúne cases, dados e projeções sobre creator economy, vídeo digital, áudio digital, DOOH e retail media. O foco do relatório deste ano é mostrar como as ferramentas de inteligência artificial têm impactado a publicidade digital. Segundo o documento, 98% dos influenciadores e criadores de conteúdo utilizam a tecnologia como suporte criativo — além disso, mais de um terço deles recorrem às ferramentas de IA para geração de ideias. O relatório também aponta que nos EUA, 22% dos anúncios em vídeo em 2024 já eram produzidos ou ajustados por IA, proporção que deve chegar a quase 40% até 2026. Além disso, o vídeo segue como recurso essencial na jornada de compra: mais de 70% dos consumidores pesquisam em canais digitais antes de adquirir um produto e, entre eles, 55% utilizam o formato como ferramenta de decisão.