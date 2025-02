O surfista Gabriel Medina deu um novo passo na sua vida pós carreira esportiva. O atleta anunciou hoje (07) sua entrada como executivo no setor imobiliário. Tricampeão mundial e medalhista olímpico, Medina será sócio da KSM Realty e, a partir de agora, assume também o papel de embaixador do Beyond The Club, projeto da incorporadora na zona sul de São Paulo. O Beyond The Club se define como 'primeiro clube de alta experiência com praia do Brasil' e terá a maior piscina de ondas do mundo da empresa Wavegarden. Medina será um dos responsáveis pela expansão da marca para outras cidades, como Rio de Janeiro e Miami (EUA). Segundo a KSM Realty, o investimento no clube, que terá apenas 3 mil títulos, é de R$ 1,1 bilhão. Para Oscar Segall, CEO da KSM Realty, Medina possui uma 'visão estratégica' que será 'fundamental para consolidar o Beyond The Club como uma referência global'. No espaço, além de piscina de ondas, os sócios poderão usar simuladores de golfe, esqui, snowboard e Fórmula 1, além de quadras de beach tênis, futevôlei, squash e padel, hospedagem, pet club, e-sports, coworking e um centro de fitness de 2.200 m². Medina conversou com UOL Mídia e Marketing para contar mais sobre o novo momento de sua carreira. Confira: Além de ser embaixador da marca, como você pretende participar do negócio? Eu tenho experiência como atleta. Viajo muito e tenho testado muitas piscinas pelo mundo. É a maior Wavegarden já feita. Vou acompanhar tudo e dar meus pitacos. Além disso, tem tudo a ver com meu estilo de vida. As pessoas e os atletas terão experiências únicas lá é poderão viver em um ambiente gostoso. Você tem 10 patrocinadores (Rip Curl, Monster Energy, Corona, Oakley, Australian Gold, Vivo, OX Men, Integralmedica, JBL e MiniKalzone) e acabou de ser anunciado como embaixador de um perfume de O Boticário. Como trabalha no dia a dia para interligar essas ações? Eu e meu time sempre tentamos estar perto de patrocinadores que têm a ver com os meus valores. Pensamos sempre em sustentabilidade, por exemplo. A piscina do Beyond The Club tem 97% dos materiais reutilizados. Isso é um ponto muito legal. Quero sempre estar envolvido em projetos assim. Nunca imaginei que pudéssemos ter uma praia em São Paulo. Isso vai ser muito louco. Vamos estrear em abril e a primeira onda, provavelmente, será em julho. Você tem 31 anos. No fim de 2023, lançou uma marca de tênis. É o início do pensamento de uma carreira pós vida de atleta? Estou em construção. Eu gosto desse meu lado empreendedor. Quer aprender, evoluir. Claro que ainda tenho alguns anos no circuito (mundial de surfe), mas todo atleta passa por altos e baixos. Projetos assim são excelentes para que eu invista tempo, além de estar envolvido com as pessoas certas. Você falou dos altos e baixos da carreira - e você está em um momento baixo, se podemos falar assim, por causa da lesão que sofreu mês passado. Deve ficar mais um tempo se recuperando. É o momento de pensar em mais iniciativas? Ah, com certeza. Eu não tenho tanto tempo livre, estou sempre viajando, mas agora não tem jeito. Eu tive a lesão e tudo acontece por um motivo. Meu objetivo é sair dessa da melhor forma possível. Quero me manter no circuito, tenho muito pra entregar ainda. Nunca me senti tão bem e apareceu a lesão. A gente que vive do esporte passa por isso. Enquanto isso, tenho lido bastante. Consigo pensar mais no futuro. É claro que temos que estar no presente, mas é bom você começar a programar coisas. Meu maior sonho, por exemplo, é ser pai. Falando em sonho: você virou capa de um caderno da Tilibra por causa de uma foto tirada durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Aquela negociação foi feita de forma tão rápida que surpreendeu. Acontece porque era a realização de um sonho? Sim. A oportunidade apareceu e pensei na minha infância. Eu cresci indo para a escola usando um caderno assim. Está no nosso dia a dia. Jamais imaginei virar capa de caderno e aconteceu. A foto viralizou muito rápido, muita gente me disse que tinha que virar capa de caderno. Fiz pensando na molecada e agora acho muito legal quando eles me param e pedem autógrafo justo naquele caderno.