A Pantene, uma das principais marcas da P&G, completa 80 anos em 2025. Para celebrar a data, a multinacional lançou uma campanha de marketing focada em influenciadores — famosos ou não. Além de contar com o apoio de mais de 200 criadores profissionais de conteúdo, como Alan Vivian, Adam Mitch, Bia França e Carolyna Borges, a marca resolveu investir em uma promoção que dará prêmios semanais e três grandes prêmios finais. Para participar, as pessoas precisam publicar um vídeo nos seus perfis de rede sociais, como TikTok ou Instagram, com os produtos da marca, usando a hashtag #ProtagonistaPantene. Em uma semana de promoção, a companhia informa que identificou cerca de 4 mil vídeos que participarão da análise. No final da iniciativa, chamada 'Cabelo de Protagonista', três pessoas ganharão um prêmio de R$ 100 mil, além de uma viagem de quatro noites para Nova York (EUA), com tudo pago. O vencedores também passarão a criar conteúdo para marca. A campanha foi criada pela agência Grey Brasil. A promoção, pela Outpromo. Para entender mais sobre a estratégia de focar a campanha em conteúdo gerado pelo usuário, o UOL Mídia e Marketing conversou com Marjorie Teixeira, diretora sênior de comunicação da P&G Brasil e América Latina. Confira: O marketing de influência se tornou primordial nas estratégias de comunicação das empresas. Como é trabalhar assim em uma marca mais tradicional? Isso tem se aprimorado iniciativa por iniciativa, lançamento por lançamento? As marcas têm que sempre se atualizar. Quando trabalhei com Pantene, há cerca de 10 anos, o desafio era tornar a marca premium. Agora, o desafio é mostrar como fazemos uma inovação que vale a pena, que seja evidente e que seja relevante. Para a consumidora, principalmente da geração Z, é muito importante entender essas duas palavras: 'evidente' e 'relevante'. Isso porque é uma geração cada vez mais ávida por novos e diferentes tratamentos para os cabelos. Antigamente, o plano de marketing era menor. Agora, temos que buscar outras linhas, com a sofisticação do target, do perfil e de que tipo de conteúdo essa pessoa busca, se mais técnico ou mais hype. Há uma sofisticação e uma granularidade enorme nos planos de hoje. Nós participamos da celebração global de 80 anos da marca, na Suíça. Levamos a Juliette, que é embaixadora da marca há 4 anos, e um cabeleireiro influenciador, o Alan Vivier, uma grande autoridade em cuidados com o cabelo. Mas entendemos que, para celebrarmos o aniversário aqui, realmente precisaríamos convidar as consumidoras para participar desse movimento. E, assim, surgiu esse grande plano de marketing de influência, também focado em conteúdo gerado pelo usuário (UGC). Na minha pirâmide de influência, tenho as embaixadoras da marca, um squad formado por influenciadores que trabalham com a marca mais a longo prazo e tenho o UGC incentivado, com uma ajuda de custo. Mas também tenho o UGC que só dou produto e tenho aquele consumidor que apenas incentivo com uma promoção. Nesse ecossistema, totalmente interligado, a gente consegue gerar essa conversa, essa relevância, que a consumidora brasileira espera. Pantene tem 80 anos, sendo 40 como parte da P&G. Quais são os pontos positivos e cuidados de se ter uma marca forte, sabendo que muitas marcas fundadas por celebridades e criadores de conteúdo têm invadido esse mercado? Acho que ainda não temos o impacto das marcas criadas por influencers hoje na categoria de beleza de cabelo no Brasil. Mas entendo que, com o crescimento do marketing de influência, houve uma grande disrupção em toda a nossa comunicação. Independente disso, a gente sempre coloca o consumidor no centro. Pantene tem, globalmente, mais de 200 cientistas trabalhando na marca. Temos mais de cinco centros de inovação e tecnologia no mundo que trabalham essa categoria. E, um dado que eu adoro, é que a P&G hoje é o maior comprador de cabelo humano do mundo, onde testamos os produtos. E, dentro disso, óbvio que vemos a disrupção da comunicação. Acho que é mais difícil a gente ser 'disruptado' pela ciência, pela produção em si, mas a comunicação mudou — e a forma que esse consumidor se conecta com as marcas mudou. E sim, a influência tem grande impacto em como a consumidora escolhe o seu produto. Você vê que, cada vez mais, as consumidoras estão criando conteúdo realmente pensando em se alavancar. Elas querem transformar em novas creators. Para ela, conta bastante essa parte do desejo de ter uma marca e uma chancela tão importante como Pantene, dizendo: 'Você é uma influenciadora'.