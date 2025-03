A nata da publicidade brasileira estará, até sábado que vem (15), em Austin, no Texas (EUA), para a 39ª edição do SXSW. Fundado em 1987, o South by Southwest é considerado um dos maiores e mais importantes festivais de inovação, cultura e economia criativa do mundo. Isso porque, na verdade, o SXSW é um conjunto de festivais que discutem a convergência entre tecnologia, negócios, política, cinema, música, educação e cultura: ou seja, abordam temas que vão de inteligência artificial ao uso de psicotrópicos. O evento deste ano deve reunir cerca de 150 mil pessoas, sendo mais de 2 mil brasileiros - nos últimos dois anos, em 2023 e 2024, o Brasil foi a segunda maior delegação credenciada para o evento, atrás apenas dos Estados Unidos. Serão nada menos do que 2.500 palestras. Neste ano, a SXSW Conference, que integra a grade de conteúdo, terá 23 trilhas temáticas, como são chamadas as áreas de debates. Alguns dos temas em alta são Artificial Intelligence (tendências em IA e o impacto nos negócios); 2050 (discussões sobre o futuro da humanidade e tecnologia); Advertising & Brand Experience (como marcas estão inovando na comunicação) e Climate & Sustainability (soluções tecnológicas para sustentabilidade). Um guia como bússola Para ajudar quem estará no evento (e quem tentar acompanhar o conteúdo do Brasil) o UOL oferece o Guia SXSW 2025, criado pela GoAd Media. O documento, com descritivos das tracks temáticas, recomendações do que assistir em cada uma delas e os principais palestrantes do evento, tem apoio da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA). Falando em palestrantes, entre os principais nomes para as sessões estão Michelle Obama e o irmão, Craig Robinson; Meredith Whittaker, presidente do Signal, que discutirá segurança online; Issa Rae, atriz e roteirista, que falará sobre criatividade e representação e o bilionário Ben Lamm, CEO da Colossal Biosciences, que transforma ficção científica em realidade. Amy Webb, CEO do Future Today Institute, lança domingo (8) seu tradicional Tech Trends Report, relatório de tendências discutido por semanas após o evento, com transmissão pelo YouTube. Os brasileiros Cristiano Amon, CEO da Qualcomm e Ronaldo Lemos, cientista-chefe do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS Rio) também são destaques da infinita programação. Entre as empresas brasileiras, estarão presentes marcas como Itaú, que patrocina o evento pelo 3º ano seguido e Latam Airlines, patrocinadora do SXSW Innovation Awards, além de Grupo Boticário, Unico, Embraer, Albert Einstein, CI&T e o grupo Publicis Brasil. O Governo de São Paulo também marcará presença, pelo 2º ano consecutivo, com um espaço exclusivo. A Casa São Paulo, como era chamado o local, dará lugar à SP House, com cerca de 1.200 metros quadrados e uma programação permeada de debates sobre tecnologia, cultura e sustentabilidade, além de shows com nomes como Clayton & Romário, Simoninha e Jairzinho.