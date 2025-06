Terça-feira, 03/06/2025 Bolsa na Alemanha Joachim Herrmann/Reuters Acordo sobre IOF no centro das atenções; China e inflação também são destaques Do UOL, em São Paulo Bom dia, investidor! Veja os destaques desta terça-feira (3): Acordo sobre IOF pode sair hoje

Redução do preço da gasolina e inflação

Atividade industrial da China em retração

Mundo deve crescer menos com tarifaço de Trump Acordo sobre IOF pode sair hoje O ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou nesta manhã que as medidas de ajuste para solucionar o déficit das contas públicas estão encaminhadas e serão apresentadas ainda hoje. "Não é uma coisa para resolver só 2025. É uma coisa com impacto duradouro ao longo do tempo", disse ao chegar ao prédio da pasta.

O ajuste ganhou novas proporções após a rejeição do Congresso com a decisão da equipe econômica de elevar as alíquotas de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Segundo a Folha de S.Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) estudam receitas extras com petróleo, com previsão de elevar os ganhos para os cofres públicos em R$ 35 bilhões até o ano eleitoral de 2026.

Ontem Haddad já havia mencionado que reformas mais estruturantes estão em discussão com o Congresso.

O ministro deve se reunir com o presidente Lula ainda no início da tarde de hoje, já que o presidente tem uma viagem programada para a França.

Ontem à noite, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a criticar o aumento do IOF, mas também pediu paciência. "Está em discussão ainda o modelo final do IOF, que pode ser recalibrado e alterado", lembrou. Com gasolina mais barata, inflação pode ter ritmo de alta menor A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 2, redução do preço da gasolina sem adição de etanol para as distribuidoras em 5,6%, em vigor a partir de desta terça, 3.

A medida deve se refletir em diminuição do ritmo de alta da inflação. Segundo a Warren Investimentos, a medida deve resultar em redução do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tanto de junho como de 2025.

O combustível estava há 328 dias sem reajuste. Atividade industrial da China está em retração A atividade industrial da China encolheu em maio pela primeira vez em oito meses, mostrou uma pesquisa do setor privado ontem. Também foi a leitura mais baixa em 32 meses.

O resultado está alinhado com o PMI oficial da China divulgado no sábado, que mostrou que a atividade industrial caiu pelo segundo mês.

Os números indicam que as tarifas dos Estados Unidos estão começando a afetar diretamente a superpotência industrial. Mundo deve crescer menos com tarifaço de Trump Não é só a China que sente os efeitos da política tarifária dos EUA. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu suas projeções para o crescimento da economia global.

As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta terça-feira, à medida que temores sobre o impacto econômico da guerra tarifária deflagrada pelo governo Trump se sobrepõem a dados de inflação melhores do que o esperado da zona do euro. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda-feira (2): Dólar: -0,75%, a R$ 5,674

B3 (Ibovespa): -0,18%, aos 136.786 pontos Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição