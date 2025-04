Segunda-feira, 14/04/2025 Go Nakamura/Reuters Alívio nas tarifas anima mercados; China e EUA concentram atenções da semana Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta segunda (14): Mercados respiram com trégua na guerra comercial

PIB da China deve mostrar ritmo mais lento

EUA divulgam vendas no varejo e produção industrial

Feriado pausa negociações nas Bolsas Mercados respiram com trégua na guerra comercial Após dias marcados por forte volatilidade, os mercados globais começaram a semana em alta, impulsionados por uma sinalização mais branda dos Estados Unidos em relação às tarifas sobre produtos tecnológicos chineses.

Na noite de domingo (13), o governo americano anunciou uma isenção temporária para itens como celulares e computadores. A notícia trouxe alívio imediato às Bolsas da Ásia, que fecharam com ganhos consistentes: Tóquio avançou 1,2%, Seul 0,95%, Sydney 1,34%, Xangai 0,8% e Hong Kong liderou com alta de 2,4%.

O bom humor também contagiou a Europa. Nas primeiras horas de negociação, Paris subia 2,14%, Frankfurt, 2,10%, Milão, 2,04% e Londres, 1,60%. Madri destoou e registrava leve queda de 0,18%.

A reação positiva foi puxada principalmente pelo setor de tecnologia. As ações da Apple, por exemplo, subiram cerca de 6% na plataforma Robinhood. Os futuros do Nasdaq 100 chegaram a avançar 2,3% na abertura dos mercados asiáticos, antes de moderarem para alta de 1%. PIB da China deve mostrar ritmo mais lento Amanhã (15), às 23h no horário local, a China divulga o PIB do primeiro trimestre de 2025 -- dado crucial para os mercados. Segundo projeção da Reuters, a expectativa é de crescimento de 5,1% na comparação anual, abaixo dos 5,4% registrados no último trimestre de 2024.

No acumulado do ano, a economia chinesa ainda enfrenta obstáculos como o setor imobiliário fragilizado e a demanda interna moderada. O desempenho pode influenciar desde os preços das commodities até o apetite ao risco nos mercados emergentes. EUA divulgam vendas no varejo e produção industrial Na quarta-feira (16), dois indicadores importantes serão revelados nos Estados Unidos:

Às 9h30: saem os dados de vendas no varejo de março. Após um crescimento fraco de 0,2% em fevereiro, o mercado busca sinais de retomada no consumo.

Às 10h15: será divulgada a produção industrial. Em fevereiro, houve alta expressiva de 0,7%, mas os dados preliminares e o índice ISM indicam possível retração em março. O desempenho será fundamental para medir o impacto das tarifas e os custos industriais.

Ambos os dados são monitorados de perto pelo Federal Reserve e podem alterar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária americana. Feriado pausa negociações nas Bolsas Na sexta-feira (18), os mercados estarão fechados devido ao feriado da Sexta-feira Santa, o que pode antecipar movimentos de realização de lucros ou ajustes de posição ao longo da semana. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (11): Dólar: -0,46%, a R$ 5,871.

B3 (Ibovespa): 1,05%, aos 127.682,4 pontos.