Terça-feira, 15/04/2025 Florence Lo/File Photo/Reuters Recuo nas tarifas, PIB da China e Orçamento de 2026 movimentam o mercado Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta terça (15): Bolsas da Ásia sobem com esperanças de trégua tarifária

PIB da China no radar: expectativa de crescimento mais lento

Governo apresenta metas fiscais e salário mínimo para 2026 Bolsas da Ásia sobem com esperanças de trégua tarifária As Bolsas asiáticas fecharam em alta, impulsionadas por sinais de que os EUA podem reduzir tarifas sobre produtos chineses. O alívio tarifário anunciado por Washington, que exclui smartphones e computadores das taxas "recíprocas", animou investidores. Além disso, o presidente Donald Trump sinalizou que pode aliviar tributos também sobre veículos.

Os mercados reagiram com otimismo. O Nikkei subiu 0,84% em Tóquio, e o Kospi avançou 0,88% em Seul, com destaque para ações do setor automotivo. Em Hong Kong, o Hang Seng teve leve alta de 0,23%, enquanto o Taiex, de Taiwan, disparou 1,77%. Na China continental, os índices ficaram mistos, refletindo a cautela diante das tensões comerciais. PIB da China no radar: expectativa de crescimento mais lento Ainda hoje, às 23h (horário local), a China divulgará seu PIB do 1º trimestre. A previsão do mercado aponta para uma expansão de 5,1% na comparação anual -- abaixo dos 5,4% do trimestre anterior. Se confirmado, o número reforça o desafio chinês em manter o crescimento dentro da meta de "cerca de 5%" para 2025.

O resultado pode impactar os preços das commodities e a disposição de investidores globais em relação a ativos de risco, especialmente nos mercados emergentes. O setor imobiliário fragilizado e o consumo ainda moderado seguem como obstáculos importantes à recuperação plena da economia chinesa. Governo apresenta metas fiscais e salário mínimo para 2026 No Brasil, o governo federal entrega hoje o PLDO ( Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026. O texto prevê um salário mínimo de R$ 1.627, aumento de 7,18% em relação ao valor atual (R$ 1.518). A projeção segue a fórmula da política de valorização, que considera inflação e crescimento do PIB.

O PLDO também mantém a meta de superávit primário de 0,25% do PIB para 2026, dentro da banda estabelecida pelo arcabouço fiscal. Segundo o ministro Fernando Haddad, não houve mudanças nas projeções para os próximos anos (0,5% em 2027 e 1% em 2028) apenas a inclusão de um novo ano no horizonte fiscal. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (14): Dólar: -0,34%, a R$ 5,851.

B3 (Ibovespa): 1,39%, aos 129.453,91 pontos.