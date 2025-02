Sexta-feira, 21/02/2025 iStock/Getty Images Arrecadação federal e indicadores dos EUA no radar desta sexta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (21): Brasil: Receita Federal divulga arrecadação de janeiro

EUA: PMIs Industrial, Composto e de Serviços

EUA: Confiança do Consumidor Michigan Brasil: Receita Federal divulga arrecadação de janeiro A Receita Federal divulgará hoje, às 10h30, os dados da arrecadação de janeiro. O indicador serve como termômetro para as contas públicas no início do ano e pode influenciar as expectativas sobre o ajuste fiscal do governo.

No último dado disponível, a arrecadação federal somou R$ 261,3 bilhões, um aumento real de 7,78% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em 2024, o montante arrecadado bateu um recorde de R$ 2,652 trilhões, alta de 9,62% sobre 2023. EUA: PMIs Industrial, Composto e de Serviços Às 11h45, a S&P Global divulgará a prévia dos PMIs de fevereiro, que medem a atividade econômica nos setores industrial e de serviços.

No último dado, o PMI de Serviços caiu de 56,8 para 52,9, atingindo o menor nível em nove meses, enquanto o PMI Industrial subiu de 49,4 para 51,2, voltando à expansão.

Já o PMI Composto recuou de 55,4 para 52,7, sinalizando desaceleração da economia.

Para fevereiro, as expectativas são de uma leve alta no PMI Industrial, para 51,5, e um pequeno avanço no PMI de Serviços, para 53,0.

O dado pode influenciar as apostas sobre a política monetária do Federal Reserve, impactando bolsas e o dólar. EUA: Confiança do Consumidor Michigan Ao meio-dia, será divulgado o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan. A leitura preliminar aponta para uma queda no índice de expectativas, de 69,3 para 67,3 pontos.

Além disso, as expectativas de inflação para os próximos 12 meses subiram de 3,3% para 4,3%, maior nível desde novembro de 2023, o que pode reforçar preocupações do Fed sobre a necessidade de manter os juros elevados por mais tempo. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (20): Dólar: -0,38%, a R$ 5,704

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (20): Dólar: -0,38%, a R$ 5,704

B3 (Ibovespa): 0,23%, aos 127.600,58 pontos.