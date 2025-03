Sexta-feira, 21/03/2025 Getty Images/iStock Arrecadação federal e orçamento são os destaques da sexta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (21): Receita Federal divulga arrecadação de fevereiro

A Receita Federal publica hoje os dados da arrecadação tributária de fevereiro, número acompanhado de perto por economistas e investidores atentos à saúde fiscal do país.

Na última leitura, referente a janeiro, a arrecadação somou R$ 261,3 bilhões, resultado impulsionado pelo bom desempenho de tributos como o IRPJ e a CSLL. O mês também marcou um superávit primário de R$ 84,88 bilhões para o Governo Central -- o melhor resultado para janeiro desde o início da série histórica.

Esse superávit foi alcançado graças a uma receita líquida de R$ 257,82 bilhões (alta real de 3,7% frente ao ano anterior) contra despesas totais de R$ 172,94 bilhões (aumento real de 4,4%). A tendência de elevação nas receitas pode reforçar o discurso do governo sobre responsabilidade fiscal, mas os gastos seguem crescendo em ritmo semelhante.

O dado de fevereiro ajudará a calibrar as projeções para o primeiro trimestre, especialmente diante das metas fiscais previstas para 2025. Orçamento de 2025 segue para a sanção de Lula O Congresso aprovou ontem o Orçamento da União para 2025, três meses após o prazo constitucional. O atraso foi causado por disputas em torno das emendas parlamentares e por decisões do STF que suspenderam pagamentos por semanas.

A proposta final reserva R$ 50 bilhões para emendas parlamentares, das quais R$ 19 bilhões são destinadas a deputados, R$ 5,5 bilhões ao Senado e R$ 14,2 bilhões a emendas de bancada -- de execução obrigatória.

Agora, o texto segue para sanção do presidente Lula. Veja o fechamento de dólar e Bolsa quinta (20): Dólar: 0,5%%, a R$ 5,676.

