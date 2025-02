Terça-feira, 04/02/2025 Copom eleva taxa Selic para 13,25% ao ano UOL Ata do Copom explica alta da Selic; o que mais importa no mercado hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta terça (4): Ata do Copom reforça cenário de juros altos e inflação persistente

IBGE divulga o Índice de Preços ao Produtor

EUA publicam relatório de empregos de dezembro Ata do Copom reforça cenário de juros altos e inflação persistente O Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que detalhou a decisão de elevar a taxa Selic para 13,25% ao ano.

A ata destaca que o cenário inflacionário segue desafiador, exigindo uma política monetária mais contracionista. O Comitê justificou a decisão de elevar a Selic para 13,25% devido à inflação acima da meta, ao dinamismo da atividade econômica e do mercado de trabalho, além do cenário externo incerto, especialmente nos EUA.

O BC reconheceu que, apesar da política monetária restritiva, o consumo das famílias e a demanda interna continuam crescendo. O mercado de trabalho também segue aquecido, com níveis elevados de ocupação e crescimento real dos salários, mantendo a pressão sobre os preços. Além disso, a política fiscal expansionista e o aumento do crédito contribuíram para sustentar o crescimento da economia.

O documento também aponta uma elevação das projeções de inflação, com expectativa de 5,2% para 2025 -- acima do teto da meta de 4,5% -- e 4% para o terceiro trimestre de 2026. O Copom ressaltou ainda que as expectativas de inflação estão desancoradas, o que pode tornar o controle dos preços ainda mais difícil.

O Comitê reafirmou que um novo aumento de 1 ponto percentual na Selic pode ocorrer na próxima reunião, em março, levando a taxa de juros para 14,25% no primeiro trimestre de 2025. Além disso, a decisão sobre novos ajustes dependerá da evolução da inflação, das projeções de mercado e do comportamento do câmbio, que tem pressionado os preços.

Por fim, o Copom destacou que o cenário externo segue incerto, com dúvidas sobre a política monetária dos EUA e potenciais impactos sobre fluxos de capital para países emergentes. IBGE divulga o Índice de Preços ao Produtor O IBGE divulga hoje o IPP (Índice de Preços ao Produtor) de dezembro, que mede a variação dos preços pagos pelos produtores. No último dado, o indicador subiu 1,23%, sinalizando uma pressão nos custos de produção.

A elevação dos preços ao produtor pode impactar a inflação ao consumidor nos próximos meses, caso os repasses ocorram ao longo da cadeia produtiva. EUA publicam relatório de empregos de dezembro Nos Estados Unidos, o Bureau of Labor Statistics publica hoje os números de ofertas de emprego (JOLTs) referentes a dezembro. O último relatório mostrou 8,098 milhões de vagas, indicando uma demanda forte por trabalhadores.

O dado será acompanhado de perto pelo mercado, já que um mercado de trabalho aquecido pode dificultar a queda dos juros pelo Federal Reserve, mantendo a política monetária restritiva por mais tempo. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (3): Dólar: -0,35%, a R$ 5,8160.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (3):
Dólar: -0,35%, a R$ 5,8160.
B3 (Ibovespa): -0,13%, a 125.970,46 pontos.