Banco Central divulga ata do Copom na terça Marcello Casal JrAgência Brasil Ata do Copom, IPCA e Payroll: o que movimenta o mercado nesta semana Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja os destaques desta segunda (3): OPEP define rumos do petróleo; PMI industrial indica ritmo da economia

Ata do Copom traz pistas sobre juros; mercado de trabalho nos EUA em foco

Produção industrial no Brasil: IBGE divulga desempenho do setor

Inflação no Brasil e Payroll dos EUA agitam a sexta-feira OPEP define rumos do petróleo; PMI industrial indica ritmo da economia Hoje (3), o dia começa com a reunião da OPEP, na qual os países exportadores de petróleo discutirão possíveis ajustes na produção. Qualquer mudança pode afetar diretamente os preços da commodity e, consequentemente, as ações de empresas do setor de energia.

No Brasil, será divulgado o PMI industrial de janeiro, que na última leitura ficou em 50,4 pontos, indicando uma leve expansão. O número é importante para avaliar o ritmo da indústria brasileira neste início de ano. Já nos EUA, o PMI industrial esperado é de 50,1 pontos, acima da última Ata do Copom traz pistas sobre juros; mercado de trabalho nos EUA em foco A divulgação da ata do Copom será um dos eventos mais importantes da semana e acontece na terça (4).

Na última reunião, o Banco Central elevou a Selic para 13,25% e a ata pode trazer detalhes sobre os próximos passos da política monetária.

Outro dado importante será o IPP (Índice de Preços ao Produtor) de dezembro, que mede a inflação na indústria. A última leitura mostrou alta de 1,23%, refletindo custos de produção mais elevados, o que pode impactar a inflação ao consumidor nos próximos meses.

Nos EUA, saem os dados do mercado de trabalho (JOLTs), que indicam o número de vagas abertas. O último dado apontou 8,098 milhões de postos, reforçando a demanda aquecida por trabalhadores no país. Produção industrial no Brasil: IBGE divulga desempenho do setor Na quarta (5), o IBGE divulgará a produção industrial de dezembro. O último dado mostrou uma queda de 0,6% no mês, mas crescimento de 1,7% na comparação anual.

O resultado ajudará a entender se o setor industrial continua enfrentando desafios ou se há sinais de recuperação. Inflação no Brasil e Payroll dos EUA agitam a sexta-feira A sexta-feira (7) será movimentada, com a divulgação do IPCA de janeiro, principal indicador de inflação no Brasil. Na última leitura, o índice registrou alta de 0,52%, com a inflação acumulada em 12 meses chegando a 4,83%, acima do teto da meta do Banco Central. O dado será essencial para entender o impacto da alta dos juros na economia e as próximas decisões do Copom.

Nos EUA, o Payroll de janeiro será divulgado, trazendo dados sobre a criação de empregos. O último relatório mostrou um aumento de 256 mil postos, reforçando um mercado de trabalho ainda sólido. Com esse dado, também será divulgada a taxa de desemprego, que na última leitura ficou em 4,1%.

Por fim, o Ministério do Desenvolvimento divulgará a balança comercial brasileira de janeiro, após um superávit de US$ 4,8 bilhões no mês anterior. O resultado pode indicar tendências para o comércio exterior e a movimentação cambial no país. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (31): Dólar: -0,28%, a R$ 5,8366.

B3 (Ibovespa): 0,61%, a 126.134,94 pontos.