Segunda-feira, 24/03/2025 Banco Central divulga a ata da reunião do Copom nesta semana Raphael Ribeiro/Divulgação Ata do Copom, prévia da inflação e PIB dos EUA; veja os destaques da semana Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta semana nos mercados: Segunda (24): Indústria e serviços nos EUA; resultados da Sabesp

Terça (25): ata do Copom dá sinalizações sobre os próximos passos

Quarta (26): Tesouro Nacional divulga resultado do Governo Central

Quinta (27): prévia da inflação (IPCA-15) e PIB dos EUA

Sexta (28): foco no emprego no Brasil Segunda (24): Indústria e serviços nos EUA; resultados da Sabesp A agenda econômica começa com os índices de atividade (PMI) da indústria e de serviços nos Estados Unidos, que serão divulgados hoje, às 10h45. Os números, referentes a março, são termômetros importantes para entender a saúde da maior economia do mundo.

Em fevereiro, o PMI de serviços caiu para 51,0 -- indicando crescimento mais lento -- enquanto o PMI industrial subiu para 51,6, sugerindo uma leve recuperação no setor manufatureiro. Dados mais fortes hoje podem reforçar a percepção de que o Federal Reserve manterá os juros altos por mais tempo. Por outro lado, números fracos podem fortalecer a expectativa de cortes na taxa básica ainda este ano.

No Brasil, o destaque corporativo desta segunda é a divulgação dos resultados financeiros da Sabesp e da Vamos. O mercado projeta para a Sabesp uma receita líquida de R$ 5,6 bilhões no 4º trimestre de 2024, com avanço de 3% na comparação anual. O lucro líquido estimado é de R$ 1,9 bilhão, enquanto o EBITDA deve alcançar R$ 2,96 bilhões. Terça (25): ata do Copom dá sinalizações sobre os próximos passos Amanhã, o Banco Central publica a ata da última reunião do Copom, que surpreendeu parte do mercado ao elevar a Selic de 13,25% para 14,25% ao ano. O tom do documento será analisado com lupa para entender se o BC realmente pretende desacelerar o ritmo de aperto em maio, como sugerido no comunicado anterior. As três possibilidades em aberto (aumento de 75, 50 ou 25 pontos-base) mantêm os investidores atentos a qualquer sinal sobre o cenário inflacionário e os próximos passos da política monetária. Quarta (26): Tesouro Nacional divulga resultado do Governo Central Na quarta (26), às 14h30, o Tesouro Nacional divulga o resultado primário do Governo Central referente ao mês de fevereiro. O dado contempla as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central, e é um termômetro importante da saúde fiscal do país.

Em janeiro, o superávit primário somou R$ 84,882 bilhões, com crescimento nominal de 6,8% frente ao mesmo mês de 2024. Em termos reais, ou seja, descontando a inflação medida pelo IPCA, o avanço foi de 2,2%. Esse desempenho positivo refletiu principalmente o crescimento da arrecadação federal e o controle de despesas, mesmo com pressões sobre o orçamento. Quinta (27): prévia da inflação (IPCA-15) e PIB dos EUA Dois dados importantes serão divulgados na quinta (27). No Brasil, sai o IPCA-15 de março, prévia da inflação oficial. Em fevereiro, o índice saltou 1,23% puxado por contas de energia e alimentos, acumulando alta de 4,96% em 12 meses. O resultado desta semana será essencial para calibrar expectativas sobre juros.

Nos EUA, às 9h30, será divulgada a terceira leitura do PIB do 4º trimestre de 2024. A segunda estimativa mostrou alta de 2,3%, com destaque para o consumo das famílias, que avançou 4,2%. A confirmação ou revisão desse número pode influenciar apostas sobre os próximos movimentos do Fed. Sexta (28): foco no emprego no Brasil O mercado de trabalho brasileiro será o centro das atenções na sexta-feira (28), com a divulgação de dois indicadores relevantes. Às 9h, o IBGE publica a taxa de desemprego da PNAD Contínua referente ao trimestre encerrado em fevereiro. A expectativa é de alta para 7,8%, ante 7,5% no trimestre anterior, refletindo uma leve piora nas condições do mercado de trabalho, possivelmente influenciada por fatores sazonais.

Sem horário definido, o Ministério do Trabalho e Emprego divulga os dados do Caged, que revelam a quantidade de vagas formais criadas em fevereiro. Em janeiro, o saldo foi positivo, com a abertura de 137.303 vagas -- número que superou as expectativas do mercado, que projetava cerca de 50 mil novos postos. Quatro dos cinco principais setores da economia tiveram saldos positivos: Indústria (70.428), Serviços (45.165), Construção Civil (38.373) e Agropecuária (35.754), demonstrando uma recuperação mais ampla do que o esperado. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (21): Dólar: 0,73%, a R$ 5,717.

B3 (Ibovespa): 0,3%, aos 132.344,88 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição