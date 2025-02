Quarta-feira, 19/02/2025 marchmeena29/iStock Ata do Fed e balanço do Banco do Brasil; veja os destaques desta quarta Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (19): Banco Central divulga o fluxo cambial estrangeiro

O canal financeiro, que engloba investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucros e pagamento de juros, compensou parte da saída com um saldo positivo de US$ 191 milhões.

O resultado de hoje será observado de perto para avaliar se há continuidade na tendência de retirada de dólares do país, um fator que pode influenciar o comportamento do câmbio e dos mercados locais. Fed publica as atas da reunião do Fomc Nos Estados Unidos, o Federal Reserve divulgará às 16h (horário de Brasília) a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc). O documento detalha os debates entre os dirigentes do banco central americano sobre a política monetária e pode trazer pistas sobre a trajetória dos juros para os próximos meses.

Na reunião de 29 de janeiro, o Fed manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,5%, interrompendo um ciclo de cortes que vinha sendo especulado. Apesar da desaceleração da inflação nos últimos dois anos, o nível de preços continua acima da meta de 2%, mantendo a incerteza sobre quando os cortes efetivamente começarão.

Investidores estarão atentos a qualquer indicação de mudança no tom do banco central. Caso o Fed adote uma postura mais conservadora, o mercado pode ajustar suas expectativas, impactando os preços dos ativos globais, incluindo ações e moedas emergentes. Temporada de Balanços: Vale, Banco do Brasil, Gerdau e Assaí divulgam resultados Após o fechamento do mercado desta quarta-feira (19), grandes empresas como Vale (VALE3), Banco do Brasil (BBAS3), Gerdau (GGBR4), Assaí (ASAI3) apresentarão seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024. Os números são aguardados com expectativas variadas pelos investidores.

Para a Vale, analistas projetam um Ebitda ajustado entre US$ 3,8 bilhões e US$ 4 bilhões, refletindo uma melhora sequencial, mas ainda abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior devido a menores preços e volumes de minério de ferro. O Banco do Brasil, por sua vez, pode fazer um anúncio de dividendos. Já Gerdau e Assaí têm previsões de resultados impulsionados pelo setor de varejo e construção. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (18): Dólar: -0,41%, a R$ 5,689

B3 (Ibovespa): -0,02%, aos 128.531,71 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição