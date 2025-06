Sexta-feira, 13/06/2025 Após Israel atacar Irã, preço do petróleo disparou Calvin Chang/Reuters Ataque de Israel causa impactos nos mercados; IBGE divulga volume de serviços Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (13): Tensão no Oriente Médio: Israel ataca Irã e abala mercados globais

Setor de serviços cresce 0,2% em abril

EUA: confiança do consumidor em destaque Tensão no Oriente Médio: Israel ataca Irã e abala mercados globais A sexta-feira começou com forte turbulência nos mercados globais, após um ataque de grandes proporções realizado por Israel contra instalações nucleares e militares no Irã. O episódio gerou receios imediatos de uma escalada no conflito no Oriente Médio -- uma região estratégica para o fornecimento global de petróleo -- e provocou uma onda de aversão ao risco entre investidores.

O preço do petróleo disparou: o Brent chegou a subir 13% durante a madrugada, atingindo US$ 78,50 por barril. Embora tenha recuado levemente, ainda acumulava alta superior a 10% na semana, marcando o maior avanço semanal desde outubro de 2022.

Ao mesmo tempo, as Bolsas globais recuaram. Os futuros dos índices americanos caíam mais de 1%, enquanto os mercados europeus e asiáticos operavam em baixa: o Euro STOXX 50 caiu 1,5%, o DAX da Alemanha recuou 1,34% e o CAC 40 da França perdeu 1,35%.

A busca por ativos seguros impulsionou o ouro, que renovou máximas históricas ao superar US$ 3.410 a onça, e fortaleceu moedas como o franco suíço e o iene japonês. Já os títulos do Tesouro dos EUA se valorizaram, sinalizando fuga de ativos de risco.

Em meio à turbulência, ações de empresas dos setores de defesa e energia se destacaram positivamente, enquanto companhias aéreas e bancos foram pressionados pela perspectiva de custos mais altos e maior instabilidade no cenário global. Setor de serviços cresce 0,2% em abril O volume de serviços no Brasil registrou alta de 0,2% em abril de 2025 frente a março, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Foi o terceiro resultado positivo consecutivo do setor, que acumula avanço de 1,5% nesse período.

Apesar do ritmo mais moderado - em março, o setor havia crescido 0,4% - a trajetória permanece favorável. Na comparação anual, o crescimento foi de 1,8%, marcando a 13ª alta seguida nessa base de comparação.

O principal impulso veio dos transportes, que subiram 0,5% no mês e já acumulam ganho de 2,8% nos últimos três meses. Essa foi a única das cinco grandes atividades que teve resultado positivo em abril.

Já os demais segmentos recuaram: outros serviços caíram 2,3%, acumulando queda de 2,6%; serviços profissionais, administrativos e complementares recuaram 0,5%; informação e comunicação, -0,2%; e serviços prestados às famílias, -0,1%. As perdas desses grupos refletem uma leve devolução de ganhos registrados nos meses anteriores.

Com o resultado de abril, o setor de serviços está 0,2% abaixo do pico histórico, registrado em outubro de 2024. Em relação ao patamar pré-pandemia, o volume de serviços segue 17,3% acima do nível de fevereiro de 2020. EUA: confiança do consumidor em destaque Nos Estados Unidos, o foco do dia também está na divulgação do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, às 11h (horário de Brasília). A leitura preliminar de junho é acompanhada de perto por analistas por refletir as expectativas das famílias sobre a economia -- o que influencia diretamente o consumo, motor fundamental do PIB americano.

O mercado projeta uma leve melhora no indicador, de 52,2 para 53,5 pontos. No entanto, o nível ainda é baixo em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o índice marcava 69,1 pontos.

A queda de mais de 24% em 12 meses mostra o impacto do ambiente econômico desafiador, marcado por inflação ainda resistente e juros elevados. A leitura de hoje poderá ajustar as expectativas do mercado quanto aos próximos passos do Federal Reserve em sua política monetária. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (12): Dólar: 0,07%, a R$ 5,542.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (12): Dólar: 0,07%, a R$ 5,542.

B3 (Ibovespa): 0,49%, aos 137.799,73 pontos.