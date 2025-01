Segunda-feira, 13/01/2025 Números chineses são positivos Shutterstock Balança comercial da China e inflação nos EUA: os destaques da semana Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja os destaques desta segunda (13) e da semana: Exportações chinesas superam expectativas em dezembro

Inflação nos EUA será divulgada na quarta-feira

Brasil: Banco Central apresenta a prévia do PIB Exportações chinesas superam expectativas em dezembro A China divulgou hoje os números de sua balança comercial de dezembro, e o resultado foi melhor do que o esperado.

As exportações cresceram 10,7% em relação ao mesmo período de 2023, superando a previsão de 7,3% feita por analistas.

As importações também registraram alta significativa, refletindo o impacto positivo das medidas de estímulo adotadas pelo governo chinês, mesmo com os desafios persistentes no setor imobiliário.

Esses dados reforçam as perspectivas de recuperação econômica no país, o que pode beneficiar o mercado global, especialmente setores ligados a commodities como minério de ferro e petróleo, devido à forte demanda chinesa.

Outro destaque do cenário econômico chinês é a divulgação, na próxima quinta (16), do PIB do quarto trimestre de 2024. Após um crescimento de 4,6% no terceiro trimestre, o país encara o desafio de atingir sua meta anual de 5%. Inflação nos EUA será divulgada na quarta-feira Na quarta-feira (15), o governo dos EUA publicará os dados de inflação ao consumidor (CPI) de dezembro.

Em novembro, a taxa anual subiu para 2,7%, e analistas esperam que os números do último mês de 2024 confirmem a tendência de alta.

Esse dado será essencial para o Fed (Federal Reserve), que já indicou cautela em futuros ajustes na política monetária.

No momento, o mercado aposta em uma manutenção da taxa de juros na próxima reunião do banco central americano. Brasil: Banco Central apresenta a prévia do PIB Na quinta-feira (16), o Banco Central apresentará o IBC-Br de novembro, um indicador que antecipa o desempenho do PIB.

O índice subiu 0,1% em outubro, surpreendendo positivamente o mercado.

A expectativa é que os novos dados reforcem sinais de resiliência da economia brasileira, mesmo com a política monetária contracionista em vigor. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (10): Dólar: +1%, a R$ 6,102.

Dólar: +1%, a R$ 6,102.

B3 (Ibovespa): -0,77%, aos 118.856,48 pontos.