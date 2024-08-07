Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quinta (4): Brasil divulga resultado da balança comercial de agosto

EUA: Relatórios de emprego sinalizam ritmo da economia

Índices de gerentes de compras (PMIs) de agosto são termômetro da economia americana Brasil divulga resultado da balança comercial de agosto Às 15h, o governo brasileiro apresenta o resultado da balança comercial de agosto. Até a quarta semana do mês, o país acumulava um superávit de aproximadamente US$ 4,8 bilhões, ritmo acima do registrado no mesmo período de 2024.

O desempenho positivo é puxado principalmente pelas exportações do agronegócio e de commodities, como soja, milho e minério de ferro. Esse fluxo comercial favorável ajuda a manter o real valorizado frente ao dólar e reforça a atratividade do Brasil como destino de investimentos em setores ligados ao comércio exterior. EUA: Relatórios de emprego sinalizam ritmo da economia Nos Estados Unidos, o mercado está atento a dois dados importantes sobre o mercado de trabalho:

ADP (Emprego no setor privado): O relatório será divulgado às 9h15 e deve apontar a criação de cerca de 65 mil vagas em agosto, uma desaceleração em relação aos 104 mil postos gerados em julho. A expectativa mais fraca reflete um possível arrefecimento da confiança das empresas, diante da política monetária ainda restritiva do Federal Reserve.

Setores como lazer, hospitalidade e finanças impulsionaram as contratações no mês anterior, mas o ritmo mais fraco agora pode indicar uma moderação na demanda por mão de obra, o que abre espaço para uma postura mais flexível do Fed.

Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego: Às 9h30, o Departamento de Trabalho dos EUA divulga o número de solicitações da semana. O dado anterior mostrou 229 mil novos pedidos, e a expectativa é de estabilidade. No entanto, o número de pedidos contínuos subiu para 1,97 milhão, maior patamar desde 2021, o que reforça o cenário de uma desaceleração gradual nas contratações. Índices de gerentes de compras (PMIs) de agosto são termômetro da economia americana Às 10h45, a S&P Global divulgará os índices de gerentes de compras (PMIs) de agosto, que oferecem uma leitura ampla sobre a atividade econômica americana.

Os dados preliminares indicam que o PMI de Serviços recuou levemente, de 55,7 para 55,4 pontos, ainda confortavelmente acima da linha dos 50 que separa crescimento de contração. O PMI Composto, que agrega os setores de serviços e indústria, também está previsto em 55,4 pontos.

Os números sugerem que a economia dos EUA continua resiliente, sustentada por um fluxo consistente de novos negócios e pressões de custo que seguem elevadas. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (3): Dólar: -0,40%, a R$ 5,452.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (3): Dólar: -0,40%, a R$ 5,452.

B3 (Ibovespa): -0,34%, aos 139.863,63 pontos.