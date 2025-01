Terça-feira, 21/01/2025 Balanço da Netflix, primeiras medidas de Trump e leilão cambial; veja os destaques de hoje Diogo Rodriguex Bom dia, investidores, Veja os destaques desta terça (21): Temporada de balanços nos EUA tem resultados de Netflix e United Airlines A temporada de resultados das empresas americanas continua. Hoje, antes da abertura do mercado, a 3M divulga seu balanço, enquanto United Airlines e Netflix publicam seus números após o fechamento.

Netflix: A gigante do streaming deve apresentar um lucro por ação (LPA) de US$ 4,20, com receita estimada em US$ 10,13 bilhões. O mercado ficará atento ao crescimento no número de assinantes, especialmente após recentes ajustes em sua estratégia de preços.

A gigante do streaming deve apresentar um lucro por ação (LPA) de US$ 4,20, com receita estimada em US$ 10,13 bilhões. O mercado ficará atento ao crescimento no número de assinantes, especialmente após recentes ajustes em sua estratégia de preços. 3M: O conglomerado industrial tem projeção de LPA de US$ 1,67 e receita de US$ 5,78 bilhões. Investidores monitoram possíveis impactos da desaceleração econômica global sobre suas vendas.

O conglomerado industrial tem projeção de LPA de US$ 1,67 e receita de US$ 5,78 bilhões. Investidores monitoram possíveis impactos da desaceleração econômica global sobre suas vendas. United Airlines: A expectativa é de um LPA de US$ 2,93 e receita de US$ 14,34 bilhões. O foco está na demanda por viagens e nos custos operacionais, especialmente combustíveis e salários. FGV divulga prévia do IGP-M de janeiro No Brasil, a Fundação Getulio Vargas (FGV) libera às 8h a segunda prévia do IGP-M de janeiro.

O índice é um dos principais termômetros da inflação, amplamente usado para reajustar contratos de aluguel e tarifas públicas.

Na primeira leitura do mês, o IGP-M subiu 0,33%, desacelerando em relação aos 0,83% registrados na mesma fase de dezembro.

Em dezembro de 2024, o índice fechou com alta de 0,94%, abaixo da variação de 1,30% de novembro. Mercado atento às primeiras medidas de Trump O mercado acompanha os primeiros dias do novo governo de Donald Trump e as possíveis consequências de suas medidas econômicas. Entre os pontos de maior atenção dos investidores estão:

Tarifas de importação : Trump prometeu impor tarifas de 10% sobre todas as importações e até 60% sobre produtos chineses. O temor de uma nova guerra comercial pode pressionar os mercados globais.

: Trump prometeu impor tarifas de 10% sobre todas as importações e até 60% sobre produtos chineses. O temor de uma nova guerra comercial pode pressionar os mercados globais. Inflação e juros nos EUA : Com expectativa de cortes de impostos e aumento nos gastos públicos, há preocupações de que a inflação possa subir, levando o Federal Reserve a manter os juros elevados por mais tempo.

: Com expectativa de cortes de impostos e aumento nos gastos públicos, há preocupações de que a inflação possa subir, levando o Federal Reserve a manter os juros elevados por mais tempo. Efeito no Brasil: Um dólar mais forte e menor apetite por risco podem ter impacto nos ativos brasileiros, pressionando o real e dificultando captações de empresas no exterior. Banco Central inicia leilões de swaps cambiais O Banco Central do Brasil inicia hoje uma série de leilões diários de swaps cambiais, rolando US$ 14 bilhões em contratos que vencem em março de 2025.

O primeiro leilão será das 11h30 às 11h40, com oferta inicial de 15.000 contratos.

A medida visa conter oscilações excessivas no câmbio e oferecer proteção ao mercado diante da volatilidade global. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (20): Dólar: -0,4%, a R$ 6,041.

B3 (Ibovespa): 0,41%, aos 122.855,15 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição