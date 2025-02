Quinta-feira, 06/02/2025 SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett Balanço do Itaú e espera por payroll dos EUA são destaques no mercado hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quinta (6): EUA: seguro-desemprego e expectativa para o payroll

Temporada de balanços: mercado avalia balanço do Itaú EUA: seguro-desemprego e expectativa para o payroll Às 10h30 (horário de Brasília), serão divulgados os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, um indicador fundamental para avaliar a situação do mercado de trabalho americano.

Os números de hoje podem reforçar as expectativas para a principal divulgação da semana: o relatório de emprego (payroll) de janeiro, que sai na sexta-feira. O payroll será decisivo para os mercados, pois pode influenciar os próximos passos do Federal Reserve em relação aos juros. Caso o mercado de trabalho siga aquecido, o Fed pode manter uma postura mais cautelosa antes de iniciar cortes nas taxas de juros. Temporada de balanços: mercado avalia balanço do Itaú No cenário doméstico, a grande notícia é o resultado trimestral do Itaú. O maior banco privado do país divulgou seus números na noite de quarta-feira (5), com resultados em linha com as projeções do mercado.

O lucro recorrente gerencial foi de R$ 10,88 bilhões no quarto trimestre de 2024, um crescimento de 15,8% em relação ao mesmo período de 2023. O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) alcançou 22,1% no trimestre, enquanto o lucro anual somou R$ 41,4 bilhões, um avanço de 16,2% na comparação com o ano anterior.

Os números devem ser bem recebidos pelos investidores. Agora, o foco estará na teleconferência com executivos do banco, que pode trazer sinais sobre perspectivas para crédito, inadimplência e pagamento de dividendos. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (5): Dólar: 0,37%, a R$ 5,7935.

B3 (Ibovespa): 0,31%, a 125.534,07 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição