Quinta-feira, 17/04/2025

Tensão global por conta de "tarifaço" marca quinta antes do feriado

Diogo Rodriguez

Bom dia, investidor,

Veja os destaques desta quinta (17):

Banco Central divulga dados da atividade econômica regional

Amanhã é feriado nos mercados globais Clima global é de cautela com guerra comercial e queda das big techs Os mercados devem operar com forte cautela nesta quinta-feira, impactados por uma nova escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China. O anúncio de restrições por parte do governo americano à exportação de chips de inteligência artificial para a China gerou forte queda nas ações de tecnologia ontem, pressionando especialmente as big techs. A incerteza em relação aos próximos passos das duas maiores economias do mundo adiciona volatilidade aos mercados.

No Brasil, a Bolsa tende a seguir o ritmo dos mercados internacionais, com preferência por ativos considerados mais seguros e atenção redobrada para os reflexos no câmbio e nos juros. Banco Central divulga dados da atividade econômica regional O Banco Central divulga hoje os Indicadores Econômicos Selecionados e o IBCR (Índice de Atividade Econômica Regional) de março. Esses dados são acompanhados de perto por analistas, pois funcionam como uma prévia do PIB regional, permitindo avaliar o desempenho econômico de diferentes partes do país.

(Índice de Atividade Econômica Regional) de março. Esses dados são acompanhados de perto por analistas, pois funcionam como uma prévia do PIB regional, permitindo avaliar o desempenho econômico de diferentes partes do país. Na leitura mais recente, referente a fevereiro, o Centro-Oeste se destacou com um crescimento de 3% frente a janeiro, puxado pela forte produção agrícola da região. O resultado reforça o peso do agronegócio no ritmo de retomada da economia brasileira e deve contribuir de forma relevante para o PIB do primeiro trimestre de 2025.

Essa dinâmica regional é fundamental para entender os motores de crescimento do país e identificar possíveis assimetrias entre as regiões, algo que também pode influenciar políticas públicas e decisões de investimento. Amanhã é feriado nos mercados globais Amanhã, sexta-feira (18), os mercados estarão fechados em razão do feriado da Sexta-feira Santa. A paralisação atinge a B3 (Bolsa brasileira) e diversas outras Bolsas ao redor do mundo, como as de Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Austrália.

Com a pausa, o pregão desta quinta tende a concentrar maior volume de movimentações e ajustes de posição, especialmente diante da ausência de negociações no dia seguinte. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (16): Dólar: -0,44%, a R$ 5,865.

