Quarta-feira, 23/07/2025 Alphabet e Tesla divulgam balanços com Nasdaq em máxima histórica

Big Techs em foco, Trump fecha acordo com Japão e Brasil reduz congelamento de gastos

Trump anuncia novo acordo comercial entre EUA e Japão

Governo brasileiro reduz bloqueio e melhora cenário fiscal de 2025 Alphabet e Tesla divulgam balanços com Nasdaq em máxima histórica As atenções dos mercados nesta quarta se voltam para os balanços de duas gigantes da tecnologia: Alphabet e Tesla. Ambas fazem parte das chamadas "sete magníficas", grupo de empresas que liderou o rali das bolsas americanas nos últimos anos, impulsionado pela revolução da inteligência artificial generativa.

A expectativa é alta: Alphabet deve reportar crescimento robusto nas receitas com publicidade digital e serviços em nuvem, além de novas iniciativas em IA. Já a Tesla enfrentará escrutínio sobre sua margem de lucro e avanços em veículos autônomos, em meio à concorrência global crescente e pressões regulatórias.

O Nasdaq acumula alta de 21,4% em 2025 até agora, renovando máximas históricas em julho. A combinação de juros reais em queda, apetite por risco e promessa de ganhos exponenciais com IA mantém investidores posicionados nas grandes techs. Só Alphabet e Tesla somam mais de 11% da capitalização do índice.

De 2023 até hoje, o valor de mercado conjunto das "sete magníficas" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla) saltou US$ 5,6 trilhões, valor superior ao dobro do PIB brasileiro. O grupo representa agora 31,8% do índice S&P 500, o maior nível de concentração desde a década de 1970. Trump anuncia acordo comercial entre EUA e Japão O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem (22) um novo e amplo acordo comercial com o Japão. O pacote prevê um investimento estimado de US$ 550 bilhões por parte do Japão na economia americana, valor ainda não confirmado oficialmente por autoridades japonesas.

Além disso, ambos os países concordaram em aplicar tarifas de 15% sobre determinados produtos, substituindo a ameaça anterior dos EUA de impor tarifas de até 25% sobre bens japoneses a partir de agosto.

O acordo também prevê a abertura do mercado japonês a automóveis, caminhões, arroz e produtos agrícolas norte-americanos -- setores historicamente sensíveis no Japão. O anúncio provocou uma onda de otimismo na Bolsa de Tóquio, com destaque para ações de montadoras como Toyota e Nissan, que registraram fortes altas. Governo brasileiro reduz bloqueio e melhora cenário fiscal de 2025 No Brasil, o Ministério da Fazenda anunciou a liberação de R$ 20,6 bilhões no orçamento de 2025, reduzindo o bloqueio previsto de R$ 31,3 bilhões para apenas R$ 10,7 bilhões. A melhora foi possível graças a receitas extras vindas do aumento do IOF e da antecipação de recursos do pré-sal.

A medida dá fôlego ao governo para manter programas sociais e investimentos públicos, reduzindo a necessidade de cortes mais severos. Além disso, melhora a projeção do déficit primário e sinaliza algum grau de comprometimento com as metas fiscais estabelecidas.

No entanto, analistas alertam que a folga orçamentária é resultado de receitas não recorrentes: ou seja, não sustentáveis no longo prazo. O uso dessas fontes temporárias reforça a percepção de que os desafios fiscais estruturais continuam sem solução definitiva. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (22): Dólar: 0,04%, a R$ 5,567.

Dólar: 0,04%, a R$ 5,567.

B3 (Ibovespa): -0,10%, aos 134.035,72 pontos.