Quarta-feira, 14/05/2025 Austin Distel/Unsplash Bolsa bateu recorde, China reduz tarifas dos EUA; veja destaques de hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (14): Ibovespa bateu recorde e dólar atinge mínima em sete meses

China reduz tarifas sobre produtos dos EUA

IBGE divulga o Índice de Crescimento do Setor de Serviços de março

Temporada de balanços: Azul e Eletrobras são os destaques do dia Ibovespa bate recorde e dólar atinge mínima em sete meses O mercado financeiro brasileiro teve um dia histórico nesta terça-feira (13). O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,76%, aos 138.963,11 pontos, marcando o maior fechamento de sua história. Durante o pregão, o índice chegou a tocar 139.418,97 pontos, superando pela primeira vez a marca dos 139 mil pontos.

Esse movimento foi impulsionado por uma combinação de fatores que incluíram a indicação de que a taxa Selic poderia ser mantida em 14,75% pelo Banco Central nas próximas reuniões, dados positivos sobre a inflação nos Estados Unidos e o fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e China, além de resultados financeiros sólidos de grandes empresas brasileiras, como Petrobras e Vale.

O dólar comercial também refletiu o otimismo dos mercados, recuando 1,34% e fechando a R$ 5,609, o menor nível em sete meses. Esse movimento foi puxado pelo aumento do fluxo de capital estrangeiro para o Brasil, que acumulou queda de 9,24% no ano, beneficiado pela busca por melhores rendimentos e pela perspectiva de um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. China reduz tarifas sobre produtos dos EUA A China anunciou que, a partir desta quarta-feira (14), reduzirá suas tarifas sobre produtos americanos para 10%, como parte de um acordo temporário para aliviar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

O corte, que entrou em vigor nesta madrugada, reduz a tarifa de 34% para 10% e elimina uma taxa adicional de 91% que havia sido imposta anteriormente. Essa medida foi firmada após negociações em Genebra, na Suíça, no último fim de semana, e representa um passo importante para restaurar a confiança mútua e estabilizar as cadeias de suprimentos globais.

Segundo o governo chinês, a redução das tarifas bilaterais é parte de um esforço para implementar o consenso alcançado nas negociações de alto nível e favorecer tanto produtores quanto consumidores de ambos os lados. IBGE divulga o Índice de Crescimento do Setor de Serviços de março Hoje, o IBGE divulga os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) referentes a março, um indicador fundamental para medir o desempenho do setor que responde por cerca de 70% do PIB brasileiro.

Em fevereiro, o setor de serviços registrou crescimento de 0,8% em relação ao mês anterior, recuperando parte da perda de 0,2% observada em janeiro. Esse avanço foi puxado principalmente pelos segmentos de informação e comunicação, que cresceram 1,8%, e serviços profissionais, administrativos e complementares, que tiveram alta de 1,1%.

Esse desempenho colocou o setor 16,2% acima do nível pré-pandemia, mas ainda 1% abaixo do recorde histórico alcançado em outubro de 2024. Temporada de balanços: Azul e Eletrobras são os destaques do dia Hoje, a Azul (AZUL4) divulga seus resultados do primeiro trimestre antes da abertura dos mercados, enquanto Eletrobras (ELET3), Eneva (ENEV3) e Equatorial (EQTL3) fazem o mesmo após o fechamento.

A expectativa é de que esses números possam influenciar significativamente o comportamento das ações desses setores ao longo da semana, com impacto direto no Ibovespa. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (13): Dólar: -1,34%, a R$ 5,609.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (13): Dólar: -1,34%, a R$ 5,609.

B3 (Ibovespa): 1,76%, aos 138.963,11 pontos.