Bom dia, investidor! Confira os destaques desta sexta (29): Governo aciona Lei da Reciprocidade contra tarifas dos EUA

Inflação nos EUA: mercado atento ao índice PCE Governo aciona Lei da Reciprocidade contra tarifas dos EUA A sexta-feira começa com um novo capítulo na tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou ontem (28) que o governo brasileiro decidiu acionar a Lei da Reciprocidade Econômica em resposta à tarifa de 50% imposta pelos EUA sobre exportações brasileiras, medida autorizada pelo presidente americano, Donald Trump.

A decisão foi articulada pelo presidente Lula e envolverá a atuação da Camex (Câmara de Comércio Exterior), que terá até 30 dias para avaliar tecnicamente se há base legal para retaliações. Entre as possíveis contramedidas estão novas tarifas sobre bens e serviços americanos, além de restrições em áreas como propriedade intelectual.

Esse movimento representa uma mudança significativa de postura por parte do governo brasileiro, que vinha evitando recorrer à lei mesmo sob pressão de setores afetados. Agora, a estratégia é abrir uma frente de pressão para tentar iniciar um processo de negociação com os EUA, diante dos prejuízos causados pelas novas barreiras comerciais.

O tarifaço de Trump atinge cerca de 36% das exportações brasileiras para o mercado americano, especialmente produtos como carnes, café, frutas, peixes e máquinas, afetando um total de US$ 14,5 bilhões em 2024. Ficam de fora da medida cerca de 700 itens, como aviões, energia e celulose, que seguem com acesso competitivo ao mercado dos EUA.

No curto prazo, a sinalização de retaliação pode trazer instabilidade para os mercados locais. A expectativa é de que a Bolsa opere em queda, o dólar suba e os juros futuros avancem, refletindo um ambiente de maior aversão ao risco. Inflação nos EUA: mercado atento ao índice PCE Outro ponto de atenção para os investidores nesta sexta-feira é a divulgação do índice PCE, a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve. O dado, referente ao mês de julho, será publicado pelo Departamento de Comércio dos EUA e pode influenciar diretamente o comportamento dos mercados globais.

As projeções apontam para uma alta entre 0,2% e 0,3% tanto no índice cheio quanto no núcleo, que exclui itens mais voláteis como alimentos e energia. No mês anterior, o núcleo do PCE subiu 2,9% na comparação anual, acima das expectativas e ainda distante da meta de 2% do banco central americano.

Caso os números venham novamente acima do esperado, o mercado pode revisar suas apostas sobre os próximos passos do Fed, ampliando a expectativa de manutenção dos juros em níveis elevados por mais tempo. Esse cenário tende a fortalecer o dólar no mercado internacional e aumentar a pressão sobre ativos de maior risco, como ações em mercados emergentes e o real. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (28): Dólar: -0,19%, a R$ 5,406.

B3 (Ibovespa): +1,32%, aos 141.049,20 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.