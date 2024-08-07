Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quinta (18): Copom: foco na inflação e recado duro ao mercado

Fed inicia ciclo de cortes, mas com moderação Copom: foco na inflação e recado duro ao mercado O Comitê de Política Monetária optou por manter a Selic no atual patamar de 15% ao ano. A decisão não surpreendeu, mas o tom do comunicado foi um freio para quem esperava uma abertura para cortes nos próximos meses.

Citando projeções de inflação ainda elevadas, desancoragem das expectativas e um mercado de trabalho aquecido, o Copom reiterou que a política monetária seguirá contracionista por período prolongado.

Além disso, o BC alertou que pode voltar a subir os juros "caso julgue apropriado", sinalizando baixa tolerância com riscos inflacionários e reforçando que o início de cortes só virá com sinais robustos de convergência para a meta, o que pode empurrar os primeiros cortes para meados de 2026.

A consequência imediata foi um fortalecimento das apostas em juros elevados por mais tempo, o que tende a manter o real valorizado frente ao dólar no curto prazo, mas também aumenta a pressão sobre o crédito e a atividade econômica. Fed inicia ciclo de cortes, mas com moderação Nos Estados Unidos, o Federal Reserve reduziu a taxa básica para o intervalo de 4% a 4,25% ao ano, iniciando o esperado ciclo de queda após dois anos de aperto monetário.

A medida já era amplamente precificada, mas o destaque ficou por conta do gráfico de pontos: nove dos 19 membros do Fomc projetam mais dois cortes em 2025, encerrando o ano com juros entre 3,5% e 3,75%.

Apesar da sinalização positiva, o presidente do Fed, Jerome Powell, manteve um discurso ponderado. Ele destacou os riscos duplos: a inflação ainda longe da meta de 2% e um mercado de trabalho que começa a dar sinais de desaceleração. Resultado: o entusiasmo inicial dos investidores foi moderado.

A probabilidade de mais 50 pontos-base em cortes até dezembro subiu para mais de 90%, segundo o CME Group. Mas o ritmo dependerá dos próximos dados de emprego e inflação. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (17): Dólar: +0,06%, a R$ 5,301

B3 (Ibovespa): +1,06%, aos 145.593,63 pontos.