Brasil reage com cautela ao tarifaço; PF investiga insider trading; começa temporada de balanços Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta terça (22): Haddad sinaliza cautela diante das tarifas dos EUA

'Tarifaço': PF investigará possível uso de informação privilegiada

Temporada de balanços: Vale e Neoenergia divulgam resultados do segundo trimestre Haddad sinaliza cautela diante das tarifas dos EUA O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil está elaborando planos de contingência para lidar com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre diversos produtos nacionais, como suco de laranja, aço e café. A taxação entra em vigor em 1º de agosto e foi anunciada pelo presidente Donald Trump em meio a pressões políticas.

Sem adotar tom de confronto, Haddad descartou retaliações a empresas ou cidadãos americanos, o que trouxe alívio aos mercados. "Não pagaremos na mesma moeda", disse o ministro, reforçando a estratégia de manter um diálogo técnico e racional com Washington. O governo estuda medidas para apoiar os setores afetados e abrir espaço em mercados alternativos como México e Canadá.

Apesar disso, o presidente Lula deixou claro que, se não houver recuo por parte dos EUA, o Brasil poderá escalar a resposta. Ele criticou o uso do comércio como instrumento de coerção e alertou para o risco de uma guerra tarifária. 'Tarifaço': PF investigará possível uso de informação privilegiada O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar suspeitas de uso de informação privilegiada (insider trading) no mercado de câmbio, em operação relacionada ao anúncio das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.

A decisão atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), que identificou movimentações atípicas nos dias que antecederam o chamado "tarifaço de Trump", que impôs alíquota de 50% sobre produtos brasileiros.

Segundo a AGU, essas operações geraram lucros entre 25% e 50% em um intervalo muito curto, sugerindo que os operadores envolvidos tinham acesso antecipado a dados confidenciais de grande impacto econômico. As investigações iniciais apontam para a possível atuação de agentes públicos ou privados com trânsito em ambientes políticos e acesso privilegiado a informações sensíveis. Temporada de balanços: Vale e Neoenergia divulgam resultados do segundo trimestre A temporada de balanços do segundo trimestre começou a ganhar ritmo. A Neoenergia (NEOE3) abre a agenda nesta terça-feira, após o fechamento da B3, e a Vale (VALE3) divulgará hoje seus dados operacionais.

Ao longo da semana, outras companhias importantes também apresentarão seus números: a WEG (WEGE3), do setor de bens de capital, publica seus resultados antes da abertura da Bolsa amanhã (23); o Carrefour Brasil (CRFB3), do setor de varejo, divulga após o fechamento. Na quinta-feira (24), será a vez da Multiplan (MULT3), que atua no setor de propriedades comerciais. Já na sexta-feira (25), a Usiminas (USIM5/USIM6), do setor de mineração e siderurgia, revela seus dados antes da abertura do mercado. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (21): Dólar: -0,41%, a R$ 5,564.

Dólar: -0,41%, a R$ 5,564.

B3 (Ibovespa): 0,59%, aos 134.166,72 pontos.