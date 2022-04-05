Bom dia, investidor, Confira os destaques desta sexta (8): Pacote emergencial contra efeitos do tarifaço deve ser anunciado na terça (12)

Brasil se aproxima da Índia em meio à ameaça de novas sanções

Temporada de balanços: Petrobras reverte prejuízo e lucra R$ 26,65 bilhões no 2º trimestre Brasil se aproxima da Índia em meio à ameaça de novas sanções Lula e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, conversaram por cerca de uma hora ontem, discutindo o tarifaço e a necessidade de maior cooperação econômica. A meta conjunta é ampliar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Lula confirmou que visitará a Índia no início de 2026. Antes disso, em outubro deste ano, Alckmin fará uma visita preparatória ao país.

A incerteza quanto ao futuro das exportações brasileiras e a possibilidade de embargo sobre o diesel russo fizeram importadores nacionais retomarem contatos com fornecedores americanos. O movimento busca garantir alternativas de abastecimento, caso Trump amplie as sanções contra o Brasil por manter compras do combustível e de fertilizantes da Rússia. Pacote emergencial contra efeitos do tarifaço deve ser anunciado até terça (12) O vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou que as medidas para mitigar o impacto do tarifaço já foram apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e devem ser anunciadas nos próximos dias; no mais tardar até a próxima terça-feira (12).

Em reunião com a Abicalçados, ontem, foram debatidas alternativas para preservar a competitividade da indústria e proteger empregos. Entre elas: novas linhas de crédito, flexibilização de regras trabalhistas, ampliação do programa Reintegra e a criação de um crédito tributário a ser pago para empresas exportadoras.

A pressão sobre o governo aumentou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma alíquota extra de 40% sobre produtos brasileiros, em cima dos 10% que já estavam em vigor. Brasília ainda tenta negociar para reduzir ou reverter a medida. Ontem, Alckmin avaliou como "boa" a reunião com Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada americana no Brasil. Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontra com o investidor Scott Bessent, em nova tentativa de reforçar o diálogo com Washington. Temporada de balanços: Petrobras reverte prejuízo e lucra R$ 26,65 bilhões no 2º trimestre A estatal voltou ao azul após registrar prejuízo no trimestre anterior. No balanço divulgado ontem, anunciou ainda o pagamento de R$ 8,66 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). O valor, porém, veio abaixo das expectativas do mercado, que projetava cerca de R$ 12 bilhões.O resultado, que reflete maior produção e recuperação de margens, deve ser o principal fator a movimentar o pregão desta sexta-feira.

Além da Petrobras, o mercado acompanha hoje a divulgação dos resultados de M. Dias Branco (MDIA3), Paranapanema (PMAM3), PDG Realty (PDGR3) e Wilson Sons (WSON33). Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (7): Dólar: -0,74%, a R$ 5,423.

B3 (Ibovespa): 1,48%, aos 136.527,61 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.