Sexta-feira, 25/04/2025 Os presidentes dos Estados Unidos e da China, Donald Trump e Xi Jinping Nicolas Asfouri/AFP China desmente Trump novamente, e Brasil tem dados de inflação Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (25): Brasil não será afetado pela guerra comercial, diz embaixador da China

Trump afirma novamente que EUA e China estão negociando; país asiático nega

Inflação: IBGE divulga o IPCA-15 de abril Brasil não será afetado pela guerra comercial, diz embaixador da China O embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, afirmou que o Brasil não deve ser impactado pela guerra comercial entre EUA e China. Segundo ele, o mercado brasileiro é diferente do americano e está em equilíbrio, o que evitaria uma enxurrada de produtos chineses.

Apesar da fala oficial, analistas apontam que o risco existe: estimativas indicam que as exportações chinesas para a América do Sul devem crescer 9% em 2025, com o Brasil como principal destino. Produtos como carros elétricos, painéis solares e máquinas industriais podem enfrentar maior concorrência no mercado interno. Trump afirma novamente que EUA e China estão negociando; país asiático nega O presidente Donald Trump declarou que EUA e China estariam mantendo conversas para reduzir tensões comerciais, mencionando até uma reunião ocorrida na manhã de quinta-feira (24). No entanto, o governo chinês negou qualquer diálogo, classificando as declarações como "infundadas" e exigindo o fim das tarifas unilaterais como condição para retomar negociações.

Atualmente, os EUA impõem tarifas de 145% sobre produtos chineses, e a China retalia com 125%. Além disso, Pequim impôs restrições à exportação de minerais estratégicos e suspendeu compras de aviões da Boeing. O impasse agrava a volatilidade nos mercados e pressiona empresas de ambos os países. Inflação: IBGE divulga o IPCA-15 de abril O IBGE publica nesta sexta-feira (25), às 9h, o IPCA-15 de abril, indicador que antecipa a inflação oficial do país e serve como termômetro para as decisões de política monetária. A expectativa do mercado é de desaceleração, com alta entre 0,42% e 0,44%, abaixo dos 0,64% registrados em março. Se confirmado, será o terceiro mês seguido de alívio inflacionário -- após o pico de 1,31% em fevereiro.

Ainda assim, o acumulado em 12 meses deve chegar a 5,48%, permanecendo acima do teto da meta de 4,5% estipulada pelo Banco Central. Alimentos, saúde e transportes seguem pressionando os preços, o que mantém o cenário desafiador para a autoridade monetária, que precisa equilibrar o combate à inflação com o estímulo à economia. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (24): Dólar: -0,47%, a R$ 5,692.

B3 (Ibovespa): 1,79%, aos 134.580,44 pontos.