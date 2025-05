Segunda-feira, 12/05/2025 Brasília (DF), 20/03/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do programa "Bom Dia, Ministro". Marcelo Camargo/Agência Brasil Haddad é entrevistado pelo Canal UOL, e China e EUA chegam a acordo comercial Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta segunda (12): Canal UOL entrevista hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad

EUA e China anunciam acordo comercial e reduzem tarifas por 90 dias

Temporada de balanços: Petrobras, Itaúsa e Sabesp são destaques Canal UOL entrevista hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será entrevistado ao vivo hoje, a partir das 9h, no Canal UOL. O bate-papo será conduzido pelos jornalistas José Roberto de Toledo, colunista do UOL, e Fabíola Cidral, apresentadora do UOL News.

Haddad, de 62 anos, assumiu a Fazenda em janeiro de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou seu terceiro mandato. Filiado ao PT desde os anos 1980, Haddad é visto como um dos principais nomes para suceder Lula na liderança do partido.

À frente da Fazenda, Haddad comanda uma das pastas mais importantes do governo, responsável por políticas que impactam diretamente a economia brasileira, como controle fiscal, orçamento público e estratégias para impulsionar o crescimento econômico.

Entre os assuntos discutidos na entrevista estão a inflação, taxa de juros, reforma tributária e os desafios econômicos para 2025, em meio a um cenário global ainda marcado por incertezas e volatilidade nos mercados.

Onde assistir: Ao vivo no Canal UOL, na home do UOL e no YouTube do UOL. EUA e China anunciam acordo comercial e reduzem tarifas por 90 dias Os mercados globais começaram a semana com forte alta após Estados Unidos e China anunciarem, nesta segunda-feira (12), um acordo para suspender temporariamente as tarifas recíprocas, aliviando as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

O pacto, negociado em Genebra ao longo do fim de semana, prevê uma redução temporária nas tarifas por 90 dias, com início em 14 de maio. Pelo acordo, os EUA cortarão suas tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%, enquanto a China reduzirá seus impostos sobre importações americanas de 125% para 10%, segundo o comunicado oficial.

Além das reduções tarifárias, os dois lados concordaram em estabelecer um mecanismo para dar continuidade às discussões sobre as relações econômicas e comerciais. Esse grupo será liderado pelo vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e pelo representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

Esse avanço nas negociações refletiu imediatamente nos mercados financeiros, com os futuros do Dow Jones subindo mais de 2%, os do S&P 500 avançando quase 3% e os do Nasdaq, que tem forte peso de ações de tecnologia, saltando mais de 3,5% durante as negociações na Ásia.

Na região, o índice Hang Seng de Hong Kong também registrou alta expressiva, avançando mais de 3%, refletindo o otimismo dos investidores com a perspectiva de alívio nas tensões comerciais. Temporada de balanços: Petrobras, Itaúsa e Sabesp são destaques No cenário corporativo brasileiro, os investidores estarão atentos hoje à divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025 (1T25) de algumas das principais empresas listadas na B3.

Entre as companhias que reportarão seus números estão Brava Energia (BRAV3), BTG Pactual (BPAC11), IRB Brasil (IRBR3), Itaúsa (ITSA4), Natura (NTCO3), Petrobras (PETR4), Sabesp (SBSP3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Yduqs (YDUQ3). Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (9): Dólar: -0,11%, a R$ 5,655.

B3 (Ibovespa): 0,21%, aos 136.511,88 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição