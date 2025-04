Quinta-feira, 24/04/2025 Bolsa na China Florence Lo/File Photo/Reuters China nega negociação de tarifas com os EUA, e temporada de balanços tem Vale, Usiminas e Multiplan Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quinta (24): Tarifas: China nega estar negociando com os Estados Unidos

Temporada de balanços: Vale, Usiminas e Multiplan Tarifas: China nega estar negociando com os Estados Unidos Apesar de sinais recentes da Casa Branca sobre possível alívio nas tensões comerciais, a China declarou não haver negociações em andamento com os EUA sobre tarifas. Em coletiva, o porta-voz do Ministério do Comércio, He Yadong, afirmou que "o momento não conta com negociações" e que os EUA precisam cancelar todas as tarifas unilaterais para haver avanço.

Atualmente, os EUA aplicam tarifas de até 245% sobre produtos chineses, medida adotada no início do mês como parte do recrudescimento das políticas comerciais da gestão Trump. Em resposta, Pequim anunciou novas tarifas e restringiu exportações de minerais estratégicos aos americanos.

Além da revogação das tarifas, autoridades chinesas listaram outras exigências para retomar o diálogo, como o respeito mútuo, a nomeação de um interlocutor específico por parte de Washington e maior consistência nas posições americanas -- incluindo temas sensíveis como sanções e Taiwan.

As declarações chinesas contrastam com o tom adotado por Donald Trump, que afirmou que "tudo está ativo" e sugeriu que conversas já estariam em curso. Temporada de balanços: Vale, Usiminas e Multiplan Hoje, três gigantes do mercado brasileiro divulgam seus resultados do primeiro trimestre: Vale (VALE3): Analistas projetam números fracos, impactados por chuvas intensas no Sistema Norte, que derrubaram a produção de minério de ferro em 4,5% na comparação anual e 20,7% ante o trimestre anterior. O 1º tri costuma ser mais fraco, e os dados devem confirmar essa tendência.

Usiminas (USIM5): Expectativa de reversão do prejuízo registrado no 4º tri de 2024. A normalização operacional e a recuperação dos preços do aço no mercado interno devem impulsionar o resultado.

Multiplan (MULT3): Perspectiva de trimestre sólido, com crescimento nas vendas dos shoppings, baixa vacância e maior receita com estacionamento. O repasse do IGP-DI também pode favorecer os contratos. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (23): Dólar: -0,16%, a R$ 5,718.

Dólar: -0,16%, a R$ 5,718.

B3 (Ibovespa): 1,34%, aos 132.216,06 pontos.