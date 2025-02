Quinta-feira, 20/02/2025 EUA divulga o relatório de estoques de petróleo bruto no país Nichola Groom - 15.abr.2023/Reuters Confiança do consumidor e pedidos de seguro-desemprego: o mercado hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quinta (20): Brasil: FGV divulga dados do Índice de Confiança do Consumidor de fevereiro

EUA: Mercado de trabalho em destaque

Petróleo: Estoques americanos em foco Brasil: FGV divulga dados do Índice de Confiança do Consumidor de fevereiro A FGV divulga hoje, às 12h, o ICC (Índice de Confiança do Consumidor) de fevereiro. Em janeiro, o indicador marcou 86,2 pontos, o menor nível desde fevereiro de 2023, refletindo preocupações com inflação e juros elevados.

Com uma inflação projetada de 5,5% para 2025 e custos de crédito mais altos, a recuperação do consumo segue desafiada.

Investidores monitoram o dado para avaliar impactos no varejo e no crescimento econômico. EUA: Mercado de trabalho em destaque Às 10h30, o Departamento do Trabalho dos EUA divulga os pedidos semanais de seguro-desemprego.

O último dado apontou 213 mil solicitações, reforçando a resiliência do mercado de trabalho.

Se os pedidos continuarem baixos, o Federal Reserve pode adotar uma postura mais cautelosa sobre cortes de juros. Petróleo: Estoques americanos em foco Às 14h, a EIA (Administração de Informação de Energia) publica o relatório de estoques de petróleo bruto nos EUA.

O último dado indicou um aumento acima do esperado de 4,1 milhões de barris.

Se a tendência de alta persistir, os preços da commodity podem sofrer pressão, influenciando Petrobras (PETR4) e outras petroleiras. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (19): Dólar: 0,66%, a R$ 5,726

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (19): Dólar: 0,66%, a R$ 5,726
B3 (Ibovespa): -0,95%, aos 127.308,80 pontos.