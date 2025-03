Quarta-feira, 26/03/2025 Tesouro Nacional Reprodução Contas públicas do Brasil e PIB dos EUA; o que mexe com o mercado hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (26): Tesouro Nacional divulga resultado das contas públicas

EUA: resultado do PIB deve confirmar crescimento Tesouro Nacional divulga resultado das contas públicas Hoje, às 14h30, o Tesouro Nacional divulga o resultado primário do Governo Central referente a fevereiro. O indicador engloba as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central -- e serve como um termômetro importante da saúde fiscal do país.

Em janeiro, o superávit primário foi de R$ 84,9 bilhões, alta de 6,8% em relação a janeiro de 2024. O desempenho foi impulsionado pela arrecadação federal e pelo controle de despesas, apesar de pressões sobre o orçamento.

Os investidores acompanharão de perto o dado de fevereiro para avaliar se o governo está conseguindo manter o ritmo de ajuste fiscal -- especialmente em um cenário de juros elevados e incertezas quanto à política econômica. EUA: resultado do PIB deve confirmar crescimento Também hoje, o governo dos EUA divulga o crescimento do PIB no último trimestre de 2024. Na leitura anterior, o crescimento foi de 2,3%, em linha com as estimativas. O resultado reforça a leitura de uma economia ainda resiliente, apesar dos sinais de desaceleração em alguns setores.

Para o primeiro trimestre de 2025, no entanto, as projeções vêm sendo revisadas para baixo. O modelo GDPNow, do Fed de Atlanta, reduziu sua estimativa de crescimento de -2,1% para -1,8%, enquanto outra projeção do próprio Fed aponta uma retração de 1,5%. A OCDE também revisou para baixo sua projeção anual: de 2,4% para 2,2%.

Esses dados reforçam a expectativa de que o Federal Reserve poderá cortar juros ao longo do ano, o que tende a beneficiar ativos de risco, como ações e moedas emergentes -- incluindo o real. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (26): Dólar: -0,75%, a R$ 5,709.

B3 (Ibovespa): 0,57%, aos 132.067,69 pontos.