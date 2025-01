Quarta-feira, 29/01/2025 Primeiro encontro do Copom sob a liderança de Gabriel Galípolo Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Copom deve elevar a taxa Selic hoje; Fed decide juros nos EUA Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja os destaques desta Super Quarta (29): Copom deve subir a Selic para 13,25% ao ano

Fed decide taxa de juros nos EUA

Indicadores econômicos do dia: fluxo cambial e inflação do aluguel Copom deve subir a Selic para 13,25% ao ano O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decide hoje a nova taxa Selic, e o mercado já precifica um aumento de 1 ponto percentual, levando os juros para 13,25% ao ano.

Esse será o primeiro encontro do Copom sob a liderança de Gabriel Galípolo, novo presidente do BC. O grande desafio da autoridade monetária será ancorar as expectativas de inflação, que ainda se mostram acima da meta de 3% estabelecida para 2025.

Além disso, a alta do dólar e o cenário externo turbulento -- com Donald Trump reassumindo a presidência dos Estados Unidos -- aumentam a complexidade das decisões sobre os juros no Brasil.

A grande dúvida do mercado agora é quantos aumentos serão necessários para conter a inflação. Fed decide taxa de juros nos EUA Nos Estados Unidos, o Fed (Federal Reserve) também anuncia sua decisão sobre os juros nesta quarta-feira. A expectativa é que a taxa se mantenha entre 4,25% e 4,5% ao ano.

Este será o primeiro encontro do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) sob a nova administração de Donald Trump, e investidores estarão atentos aos sinais sobre os próximos passos do Fed.

Qualquer indicação de mudança na política monetária americana pode gerar forte volatilidade nos mercados globais, afetando câmbio, bolsas e fluxos de investimentos para emergentes como o Brasil. Indicadores econômicos do dia: fluxo cambial e inflação do aluguel Fluxo Cambial Estrangeiro (14h30): o Banco Central divulga hoje o saldo do fluxo cambial estrangeiro no Brasil. Na última leitura, o saldo foi positivo em US$ 806 milhões. O número é um termômetro do apetite do investidor externo pelo país.

IGP-M de janeiro: a FGV (Fundação Getúlio Vargas) divulga hoje o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), conhecido como a inflação do aluguel. O índice é referência para reajustes em contratos e tarifas públicas. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (28): Dólar: -0,73%, a R$ 5,869.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (28): Dólar: -0,73%, a R$ 5,869.

B3 (Ibovespa): -0,65%, a 124.055,50 pontos.