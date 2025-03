Terça-feira, 25/03/2025 Ata do Copom é decisiva para entender o tom do BC daqui para frente UOL Copom divulga ata da última reunião; veja mais destaques desta terça Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta terça (25): Copom publica ata da última reunião

FGV divulga o Índice de Confiança do Consumidor Copom publica ata da última reunião O principal evento do dia é a divulgação da ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), prevista para esta manhã. Na semana passada, o Banco Central elevou a taxa Selic de 13,25% para 14,25% ao ano.

A leitura da ata será decisiva para entender o tom do BC daqui para frente. O mercado trabalha com três possíveis cenários para a próxima reunião: alta de 75, 50 ou 25 pontos-base. A escolha dependerá do cenário inflacionário e de sinais mais claros sobre o ritmo da atividade econômica nos próximos meses. FGV divulga o Índice de Confiança do Consumidor Outro dado relevante do dia vem da Fundação Getúlio Vargas, que publica o ICC (Índice de Confiança do Consumidor) de março. Em fevereiro, o índice caiu 2,6 pontos e atingiu 83,6 -- o menor nível desde agosto de 2022. A queda foi generalizada, afetando tanto a percepção da situação atual quanto as expectativas para os próximos meses.

Se a confiança seguir em queda, isso pode indicar uma desaceleração no consumo, especialmente em um ambiente de juros elevados. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (24): Dólar: 0,61%, a R$ 5,752.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (24): Dólar: 0,61%, a R$ 5,752. B3 (Ibovespa): -0,77%, aos 131.321,44 pontos.