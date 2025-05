Terça-feira, 06/05/2025 19.dez.2024 - Gabriel Galípolo participa de uma entrevista coletiva na sede do Banco Central do Brasil em Brasília Adriano Machado/Reuters Copom inicia reunião decisiva com expectativa de alta final na Selic; veja mais destaques Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta terça (6): Copom começa hoje reunião para definir taxa de juros

PMI de serviços: termômetro do setor será divulgado hoje

Temporada de balanços: Embraer tem alta no lucro Copom começa hoje reunião para definir taxa de juros O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central começa hoje sua reunião de dois dias para definir a nova taxa Selic. O mercado projeta uma elevação de 0,5 ponto percentual, o que levaria a taxa básica de juros a 14,75% ao ano, o maior nível desde 2006.

Se confirmada, essa será a sexta alta consecutiva. Mas pode marcar o fim do atual ciclo de aperto monetário. Analistas avaliam que, com o aumento, o BC sinaliza um posicionamento mais firme diante dos riscos inflacionários e fiscais, buscando ancorar as expectativas para 2026.

As principais razões para a expectativa de alta da Selic nesta reunião do Copom incluem a inflação resistente, com o IPCA ainda acima da meta; o aquecimento da economia, com dados de emprego e atividade superando as previsões e impulsionando tanto o consumo quanto os preços; a incerteza fiscal, marcada por uma baixa confiança na sustentabilidade das contas públicas, o que afeta o câmbio e aumenta o risco país; e, por fim, o cenário externo instável, também com uma indefinição sobre os próximos passos do Federal Reserve nos Estados Unidos. PMI de serviços: termômetro do setor será divulgado hoje Também nesta terça, os investidores acompanham a divulgação do índice PMI de serviços referente a abril. O dado é importante para entender o ritmo da atividade econômica brasileira, especialmente após o avanço registrado em março, quando o indicador atingiu 52,5 pontos.

Na leitura anterior, o setor mostrou expansão moderada, puxada por aumento na demanda e nas vendas. No entanto, a confiança das empresas caiu ao menor nível em quase quatro anos, refletindo preocupações com inadimplência, inflação e juros altos.

Se o PMI mantiver tendência de crescimento, pode reforçar o argumento de que a economia segue aquecida, fator que pesa nas decisões do Copom. Temporada de balanços: Embraer tem alta no lucro Hoje também teremos a divulgação dos balanços do primeiro trimestre de grandes empresas da B3. O destaque é a Embraer (EMBR3), que apresentou seus números antes da abertura dos mercados.

A Embraer registrou lucro líquido de R$ 434 milhões no primeiro trimestre de 2025, um salto de 204,1% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, ao excluir efeitos extraordinários como itens tributários e o impacto da Eve, o resultado ajustado apontou prejuízo de R$ 429 milhões.

A empresa afirmou que os resultados do período não foram impactados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos, e mantém previsão de receita anual entre R$ 7 bilhões e R$ 7,5 bilhões.

Após o fechamento, outras empresas também divulgam seus resultados, como Caixa Seguridade (CXSE3), Carrefour Brasil (CRFB3), Prio (PRIO3), RD Saúde (RADL3), Vamos (VAMO3) e Vibra (VBBR3). Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (5): Dólar: 0,63%, a R$ 5,689.

B3 (Ibovespa): -1,22, aos 133.491,23 pontos.