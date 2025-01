Terça-feira, 28/01/2025 Raphael Ribeiro/Divulgação BC Copom inicia reunião para decidir juros; mercados monitoram confiança do consumidor nos EUA Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja os destaques desta terça (28): Copom inicia primeira reunião sob comando de Galípolo

Receita Federal divulga arrecadação de dezembro

EUA: Confiança do consumidor em foco

BC realiza leilão de swap cambial Copom inicia primeira reunião sob comando de Galípolo O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central inicia hoje a primeira reunião sob a presidência de Gabriel Galípolo.

O mercado já precifica uma elevação da taxa Selic para 13,25% ao ano, consolidando a primeira de duas altas de 1 ponto percentual sinalizadas em dezembro.

A decisão será anunciada na noite de quarta-feira (29), e o comunicado do BC será acompanhado atentamente para possíveis pistas sobre o futuro da política monetária.

O próximo encontro do Copom, previsto para março, deve trazer um novo aumento, levando os juros a 14,25% ao ano. Receita Federal divulga arrecadação de dezembro Às 10h30, a Receita Federal apresentará os dados da arrecadação federal de dezembro e o acumulado de 2024.

A arrecadação total das receitas federais alcançou R$ 209,218 bilhões em novembro de 2024. O valor representou um aumento real de 11,21% em comparação com novembro de 2023 e segundo maior resultado para o mês de novembro na série histórica iniciada em 1995.

No acumulado de janeiro a novembro de 2024, a arrecadação federal somou R$ 2,391 trilhões e houve um crescimento real de 9,82% em relação ao mesmo período de 2023.

O evento terá com a participação de Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários, e de Marcelo Gomide, coordenador de Previsão e Análise. A coletiva será transmitida ao vivo pelo canal do Ministério da Fazenda no YouTube.

Os números podem trazer sinais sobre o desempenho da atividade econômica no país e ajudar a calibrar expectativas fiscais para 2025. EUA divulgam índice de confiança do consumidor de janeiro Ao meio-dia (horário de Brasília), o Conference Board divulgará o índice de confiança do consumidor de janeiro nos Estados Unidos. O dado é um termômetro importante para avaliar o apetite do consumidor americano, responsável por cerca de 70% do PIB do país.

Se o indicador mostrar uma deterioração, pode reforçar apostas de cortes de juros pelo Federal Reserve ainda no primeiro semestre deste ano. BC realiza leilão de swap cambial O Banco Central anunciou um leilão de até 15 mil contratos de swap cambial nesta terça-feira, equivalente a US$ 750 milhões. A operação visa rolar contratos com vencimento em 5 de março de 2025.

A movimentação pode influenciar o comportamento do dólar no mercado local, principalmente em um contexto de aversão ao risco global. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (27): Dólar: -0,1%, a RS 5,912.

B3 (Ibovespa): 1,97%, aos 124.861,5 pontos.