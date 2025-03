Terça-feira, 18/03/2025 Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Copom inicia reunião para definir taxa de juros; mercados atentos aos EUA Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta terça (18): Copom inicia reunião para definir juros

Inflação: FGV divulga o IGP-10 de março

EUA: Produção Industrial em destaque Copom inicia reunião para definir juros O Banco Central inicia hoje, às 10h, a 269ª reunião do Copom. É a primeira sob o comando de Gabriel Galípolo, novo presidente da instituição. O mercado espera um aumento de um ponto percentual na Selic, que atualmente está em 13,25% ao ano. A decisão final será anunciada amanhã, ao fim do segundo dia do encontro.

Um aumento na Selic pode pressionar ações da Bolsa, especialmente empresas do setor de consumo e construção. O real pode se valorizar com a alta dos juros, tornando os ativos brasileiros mais atrativos para estrangeiros. Inflação: FGV divulga o IGP-10 de março O IGP-10 (Índice Geral de Preços - 10) será divulgado hoje e pode trazer sinais importantes sobre a inflação. O último dado apontou alta de 0,9%, impulsionada por fatores como a desvalorização do real e custos climáticos em alimentos e energia. O IGP-10 é um dos termômetros para os preços no atacado e pode antecipar tendências para o IPCA. EUA: Produção Industrial em destaque O Federal Reserve divulgará hoje os dados da produção industrial de fevereiro. No último relatório, a atividade subiu 0,5%, impulsionada pelo aumento na produção de serviços públicos, pela recuperação no setor aeroespacial e de transporte e pela alta na capacidade instalada. Uma alta acima do esperado pode reforçar a resiliência da economia americana e reduzir apostas em cortes de juros pelo Fed, enquanto um dado mais fraco pode impulsionar o apetite ao risco nos mercados globais. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (17): Dólar: -0,99%, a R$ 5,686.

