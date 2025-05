Quinta-feira, 22/05/2025 Ministro Fernando Haddad em entrevista ao UOL André Porto/UOL Cortes de gastos do governo e novo CEO do Mercado Livre são destaques hoje Do UOL, em São Paulo (SP) Bom dia, investidor! Veja os destaques desta quinta-feira (22): Governo anuncia receitas e despesas e cortes de gastos

Mercado Livre terá novo CEO em 2026 Governo anuncia receitas e despesas e cortes de gast os As atenções estão voltadas para os gastos do governo. Hoje, a equipe econômica apresentará o Relatório de Receitas e Despesas de 2025 e as projeções para 2026. A divulgação deve ser acompanhada pelo primeiro corte de gastos deste ano para cumprir o arcabouço fiscal.

As expectativas apontam para déficit de R$ 72,68 bilhões em 2025. A conta integra a edição mais recente do Prisma Fiscal. Já o Orçamento projeta déficit primário de R$ 40,4 bilhões em 2025. A tolerância, no entanto, é de R$ 31 bilhões no volume total de despesas da União, equivalente a 0,25% do PIB (Produto Interno Bruto).

As estimativas do mercado apontam para congelamentos de R$ 10 bilhões, mas que ainda serão insuficientes, avaliam economistas.

Os gastos do governo podem aumentar a dívida do país e, assim, o risco do Brasil. Isso afeta a confiança de investidores. Mercado Livre terá novo CEO a partir do ano que vem As ações do Mercado Livre também podem se movimentar.

Marcos Galperin, fundador do Mercado Livre e responsável por transformá-lo na empresa mais valiosa da América Latina listada em bolsa, deixará o cargo de CEO no final deste ano, segundo anúncio feito ontem.

Galperin será substituído por Ariel Szarfsztejn, que atualmente comanda a área de comércio eletrônico da empresa.

As ações MELI são negociadas na Bolsa de Nova York, a Nasdaq. Já no Brasil, a empresa tem BDRs (Brazilian Depositary Receipts, ou recibos de ações) negociados na Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Depois do fechamento de mercado da Nadaq, as ações caíram 0,46%. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta-feira (21): Dólar: -0,46%, a R$ 5,643.

