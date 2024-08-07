Patrocínio Quarta-feira, 27/08/2025 Ministro da Fazenda Fernando Haddad dá entrevista ao UOL Jefferson Rudy/Agência Senado Crise no Fed, balanço da Nvidia e empregos no Brasil; o mercado hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quarta (27): Demissão de diretora do Fed causa incerteza institucional nos EUA

Haddad dá entrevista ao UOL às 11h Demissão de diretora do Fed causa incerteza institucional nos EUA A tensão entre o governo dos Estados Unidos e o Federal Reserve ganhou novo capítulo nesta terça-feira (26), após o presidente Donald Trump anunciar a demissão da diretora Lisa Cook. A decisão gerou reação imediata do próprio banco central americano, que emitiu nota afirmando que a diretora segue no cargo e só pode ser removida por justa causa, como previsto pela legislação vigente.

Segundo o comunicado do Fed, os diretores têm mandatos de 14 anos e só podem ser destituídos em caso de má conduta comprovada, uma regra pensada justamente para preservar a independência da política monetária. O advogado de Lisa Cook já sinalizou que a demissão será contestada na Justiça, indicando uma possível batalha jurídica nos próximos dias.

A decisão de Trump é sem precedentes e reacende o debate sobre a autonomia das autoridades monetárias dos EUA. No mesmo dia do anúncio, o mercado reagiu negativamente: o dólar subiu e o Ibovespa caiu, evidenciando o aumento da percepção de risco. Investidores temem que a tentativa de interferência política comprometa a credibilidade do Fed, afetando decisões futuras sobre os juros nos EUA, um dos principais fatores que orientam o fluxo de capitais globais, inclusive para países emergentes como o Brasil. Nvidia divulga resultados e mercado testa otimismo com inteligência artificial Outro destaque desta quarta-feira (27) é a divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia, gigante do setor de semicondutores e protagonista da recente valorização das ações ligadas à inteligência artificial. A expectativa do mercado é que o balanço traga informações decisivas sobre o ritmo de investimentos em IA e sobre a sustentabilidade do atual ciclo de valorização do setor de tecnologia.

A Nvidia é hoje a empresa com maior peso no índice S&P 500, respondendo por quase 8% da composição. Isso significa que seus resultados têm poder de influenciar o humor do mercado como um todo.

No Brasil, investidores acompanham com atenção os BDRs da empresa (NVDC34), que permitem exposição ao papel via Bolsa brasileira. O desempenho da Nvidia também tende a impactar outros ativos de tecnologia negociados na B3.

O cenário é sensível: caso o resultado venha abaixo do esperado, há risco de reprecificação nas ações de tecnologia, o que pode reduzir o fluxo de recursos para os EUA e beneficiar ativos de países emergentes como o Brasil. Por outro lado, uma surpresa positiva pode fortalecer o apetite por risco e redirecionar capital global para empresas de tecnologia, em detrimento de mercados como o brasileiro. Caged deve confirmar geração de empregos formais no Brasil em julho No Brasil, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, apresentará nesta quarta-feira, às 14h30, os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a julho de 2025. A expectativa é de mais um mês de saldo positivo, com o setor de serviços mantendo a liderança nas contratações.

O país já ultrapassou a marca de 1,2 milhão de empregos formais criados no primeiro semestre do ano. Só em junho, o saldo líquido foi superior a 166 mil vagas. A sequência de resultados positivos no mercado de trabalho reforça a resiliência da economia brasileira e influencia diretamente o consumo das famílias, a arrecadação tributária e os rumos da política monetária.

Os números do Caged são observados com atenção por analistas e investidores, pois ajudam a formar expectativas sobre a taxa Selic. Um mercado de trabalho aquecido tende a sustentar o consumo, o que pode impactar a inflação e influenciar o ritmo dos cortes de juros pelo Banco Central. Além disso, setores como varejo, serviços, bancos e construção civil são diretamente beneficiados por um ambiente de maior geração de empregos. Haddad dá entrevista ao UOL às 11h O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será entrevistado hoje, a partir das 11h, no programa UOL News, ao vivo de Brasília. A conversa com os colunistas Carla Araújo e Josias de Souza abordará temas centrais para a economia brasileira, como os impactos do tarifaço imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e os próximos passos da política fiscal do governo Lula.

A taxação extra de 60% sobre importações chinesas de aço, que pode afetar indiretamente exportadores brasileiros, e o esforço do governo para cumprir metas fiscais até 2026 estarão no centro da discussão, pontos sensíveis que podem influenciar o humor dos mercados.

Onde assistir: A entrevista será transmitida ao vivo na homepage do UOL, no UOL News e no Canal UOL no YouTube. Haverá reprise às 19h na TV UOL. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (26): Dólar: +0,34%, a R$ 5,434.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (26): Dólar: +0,34%, a R$ 5,434.

B3 (Ibovespa): -0,18%, aos 137.771,39 pontos.




