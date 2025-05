Sexta-feira, 02/05/2025 EUA e China retomam contato para negociar tarifas; veja mais destaques da sexta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (2): EUA e China retomam contato para negociar tarifas; bolsas na Ásia fecham em alta

EUA: Payroll é o destaque do dia

Brasil: PMI de Serviços e Composto em foco EUA e China retomam contato para negociar tarifas; bolsas na Ásia fecham em alta Segundo veículos ligados à mídia estatal chinesa, Washington procurou Pequim para iniciar negociações sobre as tarifas de 145% impostas durante o governo Trump. A iniciativa partiu dos americanos, que usaram diversos canais para manifestar interesse em discutir os tributos e aliviar a disputa entre as duas maiores economias do mundo.

Autoridades dos EUA, como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, confirmaram as conversas preliminares e demonstraram otimismo. A China, por sua vez, adotou tom cauteloso. O Ministério do Comércio afirmou que está "avaliando" as propostas e que qualquer avanço dependerá da "sinceridade" americana, incluindo a retirada de medidas unilaterais.

O possível recomeço das negociações impulsionou os mercados na Ásia nesta sexta-feira (2). O índice japonês Nikkei subiu 1,04%, com destaque para papéis dos setores farmacêutico e químico. O Hang Seng avançou 1,74% em Hong Kong, enquanto o Kospi da Coreia do Sul teve alta de 0,12%. Em Taiwan, o Taiex liderou os ganhos com alta de 2,73%. As bolsas da China continental seguem fechadas pelo feriado do Dia do Trabalho e reabrem apenas na terça-feira (6). EUA: Payroll é o destaque do dia Às 12h30 (horário de Brasília), sai o aguardado relatório de empregos dos Estados Unidos, o Payroll. A expectativa é de criação de 228 mil vagas em abril, uma aceleração relevante frente às 130 mil de março. A taxa de desemprego deve se manter estável em 4,1%, reforçando a leitura de um mercado de trabalho ainda aquecido.

Esses dados serão decisivos para o Federal Reserve: um mercado resiliente pode adiar cortes de juros, enquanto uma surpresa negativa pode reforçar apostas de afrouxamento monetário nos próximos meses. Brasil: PMI de Serviços e Composto em foco Também hoje, às 13h, será divulgado o PMI de Serviços S&P Global referente a abril. A previsão é de que o índice se mantenha em torno de 55 pontos, indicando expansão sólida no setor, apesar de entraves como inflação persistente e juros elevados. Em março, o PMI havia subido para 52,5 pontos, maior nível desde novembro de 2024.

No mesmo horário, o PMI Composto será publicado, reunindo dados da indústria e dos serviços. Em março, o índice alcançou 52,6 pontos, sustentado por aumento nas vendas e no emprego. A expectativa para abril é de continuidade da expansão, embora em ritmo moderado. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (30): Dólar: 0,83%, a R$ 5,677.

