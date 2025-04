Terça-feira, 29/04/2025 Ministério da Fazenda divulga dados fiscais de março Letícia Casado/UOL Dados fiscais de março no Brasil e empregos nos EUA movimentam o dia Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta terça (29): Brasil: Governo apresenta dados fiscais de março

Temporada de balanços: Iguatemi, ISA Energia e Marcopolo divulgam resultados

EUA: Relatório JOLTS será conhecido às 11h

Tensões comerciais: EUA pressionam Brasil sobre aço chinês Brasil: Governo apresenta dados fiscais de março O Ministério da Fazenda publica hoje, às 14h30, o resultado fiscal do governo central em março. Segundo estimativas preliminares, o déficit foi de apenas R$ 40 milhões, refletindo praticamente um equilíbrio entre receitas líquidas (R$ 172,9 bilhões) e despesas totais no mês.

O desempenho das receitas foi impulsionado principalmente pelo aumento na arrecadação de Imposto de Renda e Imposto sobre a Importação, embora tributos como Cofins, PIS/Pasep e CSLL tenham frustrado as expectativas.

O resultado é um importante termômetro da saúde das contas públicas, influenciando as projeções para a dívida pública, a política fiscal e, por consequência, o comportamento de ativos como juros e câmbio. Temporada de balanços: Iguatemi, ISA Energia e Marcopolo divulgam resultados Após o fechamento dos mercados, Iguatemi (IGTI11), ISA Energia (ISAE4) e Marcopolo (POMO4) publicam seus balanços do primeiro trimestre de 2025 (1T25).

O setor de shoppings, representado pela Iguatemi, deve apresentar crescimento, com expectativa de receita líquida em R$ 323,5 milhões (+5,8% ano a ano), impulsionado por alta taxa de ocupação (97,7%) e aumento das vendas em mesma área.

Já a ISA Energia deve mostrar sinais mistos, repetindo o padrão do último trimestre de 2024, quando a companhia registrou crescimento na receita, mas queda no Ebitda e no lucro líquido devido ao aumento de custos.

Para a Marcopolo, o mercado espera continuidade do bom momento observado no 4T24, com forte desempenho operacional e crescimento impulsionado pela demanda no setor de transporte e pelas exportações. EUA: Relatório JOLTS será conhecido às 11h Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho publica hoje o relatório JOLTS de março, às 11h (horário de Brasília). A expectativa é de 7,49 milhões de vagas abertas.

O indicador será observado de perto porque serve de termômetro da força do mercado de trabalho e das pressões salariais, pontos cruciais para a trajetória da inflação e das decisões futuras do Federal Reserve.

Resultados acima ou abaixo da expectativa podem movimentar tanto os juros futuros quanto o dólar e os mercados acionários. Tensões comerciais: EUA pressionam Brasil sobre aço chinês Em meio à disputa comercial global, o governo Trump voltou a pressionar o Brasil para restringir as importações de aço da China. A movimentação visa facilitar negociações para reduzir as tarifas americanas de 25% sobre aço e alumínio.

O governo Lula nega qualquer triangulação de aço chinês e destaca que o Brasil já aplica medidas antidumping. A pressão gerou reação imediata da China, que ameaça adotar contramedidas caso acordos bilaterais prejudiquem seus interesses. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (28): Dólar: -0,68%, a R$ 5,648.

B3 (Ibovespa): 0,20%, aos 135.014,88 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição