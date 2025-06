Quarta-feira, 25/06/2025 Sitthiphong/iStock Déficit externo cresce em maio e Congresso pressiona governo sobre o IOF Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quarta (25): Câmara vota hoje projeto para suspender aumento do IOF

Oriente Médio: Israel mantém campanha contra o Irã

Banco Central registra déficit de US$ 2,9 bilhões em maio Câmara vota hoje projeto para suspender aumento do IOF A Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira (25) o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que pode anular o decreto do governo federal que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou a pauta na noite de ontem.

O requerimento de urgência já havia sido aprovado na semana passada por ampla maioria (346 votos a 97), permitindo votação direta no plenário. A medida representa uma derrota simbólica para o governo Lula, sinalizando insatisfação do Congresso com as negociações políticas e a liberação de recursos.

Nos bastidores, a votação é usada como instrumento de pressão: parlamentares querem forçar o governo a negociar alternativas e liberar emendas. Entre as opções para o fim da alta do IOF em discussão estão a taxação sobre apostas on-line ("bets"), a tributação de títulos isentos como LCI e LCA, o fim de incentivos sobre juros sobre capital próprio (JCP) e o corte de benefícios fiscais.

Se aprovado, o PDL pode influenciar diretamente o custo de crédito no país, além de impactar as receitas do governo. Oriente Médio: Israel mantém campanha contra o Irã O chefe do Exército de Israel, Eyal Zamir, afirmou que a campanha militar contra o programa nuclear iraniano "ainda não terminou". Segundo ele, os ataques recentes apenas atrasaram o programa nuclear, sem destruí-lo.

Enquanto isso, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, declarou que as instalações nucleares iranianas foram "completamente destruídas" pelos ataques conjuntos dos EUA e Israel. No entanto, relatórios da Agência de Inteligência de Defesa (DIA) apontam que os bombardeios atingiram principalmente estruturas superficiais, sem comprometer os principais complexos subterrâneos.

O cenário mantém elevada a tensão geopolítica, com impacto potencial sobre os preços do petróleo e o apetite por risco nos mercados. Banco Central registra déficit de US$ 2,9 bilhões em maio O Banco Central divulgou nesta manhã que as transações correntes do Brasil fecharam maio com déficit de US$ 2,9 bilhões, maior que o saldo negativo de abril, mas dentro das expectativas do mercado. O déficit acumulado em 12 meses subiu para US$ 69,4 bilhões, o equivalente a 3,26% do PIB.

O superávit da balança comercial foi de US$ 6,6 bilhões no mês, enquanto o déficit na conta de serviços atingiu US$ 4,7 bilhões. O saldo negativo na conta de renda primária (lucros, dividendos e juros) foi de US$ 5,2 bilhões.

Por outro lado, os investimentos diretos no país (IDP) somaram US$ 3,7 bilhões em maio, mostrando continuidade no interesse de investidores estrangeiros no mercado brasileiro.

O resultado reforça um cenário de fragilidade nas contas externas, mas o fluxo de investimentos diretos ajuda a suavizar a pressão sobre o câmbio. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (24): Dólar: 0,29%, a R$ 5,519.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (24):

Dólar: 0,29%, a R$ 5,519.

B3 (Ibovespa): 0,45%, aos 137.164,61 pontos.